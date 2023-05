3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 8 de mayo 2023

WWE RAW 8 DE MAYO 2023 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y estamos ya rumbo a Night of Champions. En el encuentro estelar, Seth Rollins derrotó a Finn Bálor y se convirtió en el finalista para disputar un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 3 – Nikki Cross vs. Zoey Stark

Una lucha corta que sirvió para consolidar el debut de Zoey Stark, pero en el que el público ni siquiera reaccionó.

► 2- Rhea Ripley vs. Dana Brooke

Una lucha de relleno, que solo sirvió para dejar en claro el poderío de Rhea, a la vez que ha presentado a su nueva retadora en Natalya, lo cual no entusiasma mucho.

► 1- Mustafa Ali vs. Otis

Mustafa Ali fue mostrado como una versión de Bo Dallas con el tema de la positividad, pero no parece que esto vaya a funcionar aquí. Por otro lado, la dinámica de Angel/Demonio de Chad Gable y Maxxine Dupri podría generar algo interesante en el futuro.

LO MEJOR

► 3– Finn Balor vs. The Miz vs. Cody Rhodes

Un combate entretenido y muy rápido. Hubo muchas variantes, con Cody dominando mayormente, hasta que llegó la esperada intervención de Brock Lesnar, quien volvió a destruirlo con un F5.

► 2– Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura vs. Damian Priest

Un muy buen combate para abrir el programa, con tres luchadores bastante talentosos. Aunque era predecible la victoria de Rollins, no significa que los otros dos no hayan hecho su parte, y la dinámica entre Rollins y Nakamura fue muy interesante. Aunque parecía que Priest era el destinado a recibir el conteo, se pondera que eso no haya sucedido, considerando que ya encajó una derrota el sábado en Backlash.

► 1- Seth Rollins vs. Finn Bálor

Un gran evento estelar, con Rollins y Bálor recordándonos el combatazo que tuvieron en el 2016 por el Campeonato Universal. Ambos demostraron su calidad aquí y tambíen el por qué son los caballos de batalla actualmente en la marca roja.