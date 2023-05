5×5: Lo mejor y lo peor de WWE BACKLASH 2023

WWE BACKLASH 2023.— Este sábado se celebró WWE Elimination Chamber 2023, un nuevo evento premium de WWE de este 2023, y que contó con siete encuentros, y que se llevó a cabo en San Juan, Puerto Rico. En el estelar, Cody Rhodes derrotó a Brock Lesnar.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE BACKLASH 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Elimination Chamber 2023, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Triple amenaza

Demasiado corto para que una triple amenaza de nivel de evento premium, y más bien fue un combate típico de un Raw . Theory retuvo su título como se esperaba y todos trabajaron bien, pero se esperaba más de este combate.

► 2– Seth Rollins vs. Omos

Este fue exactamente el tipo de combate de hombre grande contra hombre pequeño que esperábamos. Nunca salió de la primera marcha, aunque se notó la mejoría de Omos. La falta de construcción previa evidentemente no ayudó a la causa.

► 1 – Estelar equivocado

Evento en Puerto Rico que contaba con la participación de un famoso artista oriundo de la isla. No había mucho que pensar que el combate entre Bad Bunny vs. Damian Priest debía ser el estelar. WWE no se arriesgó y esta fue una mala decisión.

LO MEJOR

► 5– Cody Rhodes vs. Brock Lesnar

Ese final fue realmente anticlimático y afectó un poco en la calificación, aunque probablemente tenga sentido para que exista una revancha. Más allá de eso, este fue un combate típico de Brock, pero Cody mostró lo suyo y lo vimos luchar contra viento y marea para obtener la victoria.

► 4– The Bloodline vs. Kevin Owens, Sami Zayn y Matt Riddle

Buen drama, acción decente. La división entre los miembros de Bloodline se jugó bien y el final los coloca en una posición interesante. Todos hicieron bien su trabajo aquí.

► 3– Bianca Belair vs. Iyo Sky

Muy buen encuentro para abrirl el evento. Bianca e Iyo se dieron duro y mientras no hubo la intervención de Damage CTRL, Iyo puso en apuros a la campeona, probablemente más de lo que otras rivales han hecho, mostránodonos la versión que cautivó a todos en NXT. El final fue anticlimático, pero podría abonar para la historia de una eventual implosión de Damage CTRL.

► 2- Bad Bunny vs. Damian Priest

Una lucha repleta de emociones. Hubo construcción previa, Bad Bunny estrenó tema de entrada y realmente vino a luchar, notándose la dedicación que le pone a este negocio. La acción fue entretenida e intensa de inicio a fin, y la presencia de The Judgment Day y LWO era esperable, pero también aportó. La cereza en el pastel fueron los regresos de Carlito y Savio Vega, quienes emocionaron aún más a los asistentes.

► 1- El público

Al igual que lo sucedido 24 horas antes en SmackDown, el público que llegó al evento estuvo a la altura. Apoyando no solo a los suyos, sino que vitorearon prácticamente en todo momento. Además de los locales, Iyo Sky, Seth Rollins y Cody Rhodes fueron los de las ovaciones más sonoras, y realmente crearon una atmósfera especial, conmoviendo a Zelina Vega en el proceso. Para ellos, esto es como si fuera WrestleMania, y realmente se han ganado el derecho a recibir otro evento de estos en el futuro.