Trinity estuvo casi un año fuera de la lucha libre profesional desde su salida de WWE hasta su debut en IMPACT. Tiempo durante el cual se estuvo hablando mucho de ella, aunque sin demasiada información, pues nunca estuvo claro qué camino iba a tomar, al mismo tiempo que estaba en un segundo plano debido a Mercedes Moné.

Ahora sabemos que está en la zona de impacto y que quiere luchar por el Campeonato Femenil Knockouts que Deonna Purrazzo expondrá ante Jordynne Grace en Under Siege. Qué sucederá con la que fuera Campeona SmackDown lo veremos con el tiempo. Dicho esto, ¿cómo vivió estar lejos del ring? Eso le preguntó recientemente Denise Salcedo.

> Trinity, casi un año lejos del ring

“Al principio fue duro. Fue realmente difícil, sentir que todo mi mundo, todo, todo estaba siendo borrado. Eso fue difícil, pero al tener tiempo para alejarme de todo, realmente me hizo preguntarme: ‘¿Qué quiero en este próximo capítulo de mi vida? ¿Qué me he estado perdiendo? ¿Qué me hizo sentir de esta manera? ¿Qué me va a costar sentirme mejor, estar en un lugar más feliz y también sentirme realizada? No solo ganar dinero, no solo estar en la televisión, no solo tener fama y todo eso, sino realmente sentirte satisfecha’. Para mí, si no eres feliz haciendo todas estas cosas, eso no funciona para mí.

“Así que simplemente quieroencontrar el equilibrio en mi vida y realmente sacar lo máximo de mí y a lo que Trinity necesita y lo que Trinity quiere en esta próxima fase. Me tomó un poco de tiempo darme cuenta si todavía quería luchar porque toda la situación era mucho. Pero una vez que tuve tiempo libre y me di cuenta de cuánto lo extrañaba y cuánto me apoyaban los fanáticos, fue fácil tomar la decisión de intentarlo una vez más y no decir adiós todavía.

“Todo salió bien, y creo que todo saldrá bien al final. Creo que esto me permitirá ser aún mejor en lo que hago y en la lucha libre. Solo con las conexiones que ya he hecho con la gente y todo el apoyo que tengo sé que estoy en el camino correcto, y esta será una buena experiencia. No solo para mí, sino que solo pienso en las mujeres en la lucha libre».

¿Qué opinas de Trinity?