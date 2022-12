2022 no ha dido el mejor año de Becky Lynch. Tampoco fue malo ya que durante los primeros meses fue Campeona Raw. Y cuando no estuvo lesionada y ausente durante varios meses siempre se mantuvo en la primera plana. Pero justamente esos problemas de salud hicieron que fuera muy irregular. No pudo mantener un nivel óptimo durante el transcurso de los meses. De ahí que ella misma lo califique como «lleno de altibajos». Aunque no se queda en lo negativo pues mira con optimismo a cómo será su 2023.

► Becky Lynch espera con ganas 2023

La luchadora irlandesa estuvo hablando recientemente con Matthew Connell para Alternative Sport y durante una sesión de preguntas y respuestas hizo un breve repaso a cómo fue su año actual y poner en claro que tiene ganas de siguiente. Todavía no se sabe nada de qué podría pasar con ella más allá del día de hoy pero con toda seguridad va a participar en el Royal Rumble femenil y quién sabe si saldrá victoriosa para tener una oportunidad titular en WrestleMania 39. Todo lo que suceda lo iremos contando en Súper Luchas.

“Creo que 2022 estuvo lleno de altibajos. Obviamente, los bajos vienen con una lesión durante un período prolongado de tiempo por primera vez. Eso tuvo un efecto en mi mentalidad. Al volver había tanta aprensión, y los fanáticos me recibieron con los brazos abiertos y me recordaron que no hay nada como esto. Que poner tu cuerpo en juego para su entretenimiento es un gran privilegio y vale la pena. Así que quiero darle un gigante gracias a los fanáticos por dejarme entretenerlos y no puedo esperar para hacer mucho más en 2023”.

¿Qué os gustaría que pasara con Becky Lynch en 2023?