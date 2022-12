La lista de MJF de quienes nunca lo vencerán en AEW

MJF todavía no ha defendido el Campeonato Mundial AEW en los 21 días que lleva reinando. Es comprensible dado que tampoco ha tenido ningún combate. El joven luchador es conocido (y criticado) por no estar demasiado activo en los encordados. Es bien cierto que no lo necesita por lo tantísimo que brilla haciendo promos. Pero tampoco estaría de más que luchara más habitualmente, si le preguntan a quien escribe estas líneas. Por otro lado, antes o después va a tener que hacerlo, y va a tener que exponer el título.

► Estos luchadores nunca vencerán a MJF

En realidad, sabemos que será la semana que viene contra Ricky Starks en el programa especial Dynamite Winter is Coming. Y no solo estará en juego el cinturón sino también el «Dynamite Diamond Ring». Ambos guerreros compartieron el miércoles pasado un segmento en televisión que fue una maravilla. Probablemente, este primer contendiente no consiga la victoria ya que cualquiera espera que el campeón lo sea durante mucho tiempo. Pero veremos qué tal combate tienen y si empiezan una rivalidad para los siguientes meses.

Pero al mismo tiempo, Maxwell Jacob Friedman está mirando más allá de su siguiente oponente. Es más, ni se imagina que alguien vaya a derrotarlo. Y es que en una reciente publicación en redes sociales el monarca comparte una lista de quienes nunca van a vencerlo para destronarlo. En ella encontramos al mismo Starks («The Pebble»), a Bray Danielson («The American Dipshit Dragon»), Wardlow («Warhoe»), Eddie Kingston («Edward»), Adam Page («Sensivity Cowboy»), Jungle Boy («Jungle Jabronie»), Darby Allin («Darbs The Shool Shooter»), Adam Cole («Adam Mi Cerebro No Funciona Cole»), y Claudio Castagnoli («Mr. Clean Castagnoli). Será interesante descubrir si alguno de ellos acaba haciéndolo.