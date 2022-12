Becky Lynch reconoció que aún no siente bien su hombro

Becky Lynch hizo su regreso a WWE después de estar batallando con una lesión; sin embargo, reconoció que aún no está al 100%.

The Man fue parte de la lucha WarGames en Survivor Series, siendo parte del equipo integrado por Bianca Belair, Mia Yim, Alexa Bliss y Asuka, consiguiendo la victoria.

Sobre este regreso, Becky tuvo varios comentarios, pues fue impresionante el combate.

«Se sintió increíble estar frente a la multitud nuevamente y lo eléctrico que fue, en una capacidad tan salvaje como WarGames. Es un combate que nunca había hecho antes y es un combate muy abrumador. Tienes dos rings , tienes una jaula gigante y todo vale. A decir verdad, mi hombro todavía no se siente bien . Así que decir que estaba nerviosa es probablemente un poco subestimado. Pero una vez que sales, una vez que entras frente a la multitud y sientes esa energía, luego te olvidas de todo lo demás . No hay otro sentimiento como ese».

The Man realizó una arriesgada movida, cuando se lanzó desde la parte superior de la jaula para caer sobre Iyo Sky y Dakota Kai sobre una mesa, algo que sin duda fue impactante.

«Fue aterrador y doloroso. Incluso con los nervios, estaba como: ‘Quiero algo que la gente pueda recordar de esta lucha’. Si regreso, entonces tengo que poner mi cuerpo en juego y no puedo decirlo a medias porque entonces no soy ‘El Hombre’ y no soy la Becky Lynch que la gente pagó por ver… Cuando se presentó la oportunidad y llegó el momento de irse, bueno, entonces no queda nada más que hacer más que hacerlo. Puedes ver incluso cuando estoy allí arriba, hay un momento de vacilación donde tengo un momento conmigo mismo. Cuando aterricé, por supuesto que fue doloroso, aunque creo que podría haber sido un poco más doloroso para Dakota Kai».