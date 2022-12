La lucha que quieren todas las Superestrellas de WWE se encuentra en WrestleMania. No existe ningún luchador ni ninguna luchadora dentro de la compañía que no tenga eso como objetivo número uno. Luego puede hablarse de oponentes, campeonatos, estelarizar el evento… Pero lejos del mismo también cada uno de los integrantes del elenco tienen sus propios combates que quieren llevar a cabo, ya sea por temas como los mencionados o porque se estén realizando cerca de su casa o de la que una vez fue su casa.

► Becky Lynch no luchó en Clash at the Castle

Clash at the Castle se realizó en Cardiff, Gales, el 3 de septiembre. Es un país distinto pero en realidad esta ciudad no se encuentra demasiado lejos de donde nació «Big Time Becks», Limerick, Irlanda. Además de que ambas son parte del Reino Unido, están separadas por aproximadamente 300 millas (484 kilómetros); también las separa el Canal de San José. Y por supuesto que la guerrera irlandesa hubiera querido formar parte de este show, pero para entonces aún se estaba recuperando de su última lesión.

Hablando recientemente en WWE UK, Becky Lynch recordaba lamentar ver el evento desde casa. Y de la misma manera todos sus fanáticos británicos lamentaro que no pudiera luchar para ellos. Y si echamos un vistazo al calendario de la compañía, aún no está previsto un retorno a Gran Bretaña.

“Oh, no me lo recuerdes. Fue muy difícil para mí ver eso y perdérmelo y escuchar a la multitud y lo increíbles que fueron. Estuvieron j*didamente increíbles. Tengo fe en que habrá más. Mucho más».