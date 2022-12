WCW fue la primera gran compañía luchística para la que trabajó William Regal. El aún trabajador de AEW que va camino de abandonar estas tierras para adentrarse nuevamente en las de WWE se unió a la misma en 1992 después de unos años siendo independiente. En ella también ganó sus primeros títulos; fue cuatro veces Campeón Mundial de la Televisión. El «Gentleman Villain» diría adiós en 1998, mismo año en que inició su aventura como Superestrella. Aunque volvería a la World Championship Wrestling en 1999 para irse en el 2000, cuando ya sí se enfocaría en la World Wrestling Entertainment.

► Scott Hall, William Regal, WCW y una lesión fingida

Habiendo hecho un breve repaso, ahora vamos a descubrir cómo Scott Hall consiguió que WCW contratara a William Regal. Obviamente, no podemos pasar por alto que ello tuvo también que ver con que el británico mostrara su talento. No obstante, hablando recientemente en Stories with Brisco and Bradshaw, él mismo daba a conocer que en aquel entonces «The Bad Guy» fingió que tenía una lesión que no le permitía trabajar por la cual Regal tenía que sustituirlo, dándole más tiempo para que en la empresa vieran lo bueno que era y finalmente lo firmaran.

“Simuló lastimarse el codo y le dijo al agente: ‘Mantén a este muchacho en la gira, durante los próximos cuatro días’. Así que fingió lesionarse el brazo y me quedé en la gira. Al final, me dijeron: ‘Nos gustas, nos pondremos en contacto contigo cuando sea el momento adecuado’.

Curiosamente, podría decirse, ambos solo compartieron el encordado en dos ocasiones en WCW, en las batallas reales de World War 3 1996 y World War 3 1997. Nunca tuvieron una rivalidad o un mano a mno. En cambio, en los ochentas, sí lucharon muchas más veces en la American Wrestling Association (AWA). Curiosamente, de nuevo, su primer combate allí -en realidad, el primero de todos entre ambos- fue uno individual que Hall ganó a Regal en un evento de esta organización en Winnipeg, Manitoba, Canadá, el 17 de octuber de 1985.