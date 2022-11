Becky Lynch volvió a WWE en el SmackDown previo a Survivor Series WarGames para después luchar en el evento premium y ser ella quien obtuviera la victoria para su equipo dentro de la jaula. Y en la conferencia de prensa posterior, Triple H dio a conocer la conversación que tuvieron antes de que ella volviera.

«Escuché a Becky hablando sobre el escenario, y cuando regresas de una lesión grave como esa, realmente te confunde: ‘¿Puedo hacer esto? ¿Va a ser lo mismo?’. En el caso de Becky: ‘¿Se me va a salir el brazo de la articulación en cuanto haga algo?’. Tienes que tener mucha confianza en tus cirujanos y tu proceso de rehabilitación y todo lo que has pasado, pero estás nervioso y es difícil.

«Cuando Becky mencionó por primera vez las palabras WarGames en una conversación sobre su regreso: ‘¿Cómo subirías al ring por primera vez? ¿Qué pasa con los WarGames?’. Hubo un momento en el que creo que ella dijo: ‘¿En serio?’. Lo pensó un poco y unos momentos después en la llamada telefónica dijo, al estilo típico de Becky: ‘A la mi*rda, vamos allá’.

Team @BiancaBelairWWE wins inside #WarGames following a spectacular @BeckyLynchWWE leg drop off the top of the cage for the win!#SurvivorSeries pic.twitter.com/3HiGP3opha

— WWE (@WWE) November 27, 2022