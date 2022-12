Ric Flair: "Seth Rollins está enojado conmigo por Becky Lynch"

«¡El estado de ánimo es día y noche! ¡Uno es real y el otro el fingido! Ella es grandiosa, pero su estilo no le da para tener el drip del bling-bling, ¡y nunca tendrá ese estilo real! Y yo pensé que ella era THE MAN, pero supongo que no, ¡porque no poseen a EL HOMBRE! ¡Já! ¿Cuándo vas a rendirte, Becky Lynch? ¡Estás muy atrás de mí! WOOOOO!».

Este fue un tweet que Ric Flair publicó (y eliminó) contra Becky Lynch y WWE a comienzos de año. Volvemos a él porque el dos veces miembro del Salón de la Fama cree que Seth Rollins está enojado con él por sus «problemas» con su esposa, según dice en Busted Open Radio. Es interesante apuntar que Flair tampoco ha hablado demasiado bien de Rollins.

► Ric Flair y el supuesto enojo de Seth Rollins

«Y Seth Rollins es un muy buen trabajador. Está enojado conmigo porque he tenido altibajos con su esposa, pero realmente no me importa. Él no es yo (risas). Puedo decir eso. Es bueno, pero no es yo. No tengo ningún problema en decir eso. Caminó junto a mí en una sesión de autógrafos. Pensé: tienes que estar bromeando.

«Por ti y Becky (Lynch) y esa marca registrada de ‘The Man’, ¿vas a ignorarme, amigo? Guau. Dije: ‘Está bien’. Estoy sentado junto a Taker (Undetaker), dije: ‘Creo que estoy en tiempo de espera’. No estoy enojado con él. Todo el mundo debería ponerse del lado de su esposa en cualquier debate que haya… No vale la pena. Vas a ponerte de su lado y lo entiendo totalmente y siempre y cuando eso vaya y venga, pero ese fue un punto sensible para mí”.