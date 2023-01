El regreso de Vince McMahon a la WWE como miembro de la Junta Directiva ha sorprendido a todo el mundo, y las reacciones han sido diversas: incremento en el precio de la acción a su nivel más alto en años, incertidumbre tras bastidores, y la renuncia de otros dos miembros de la Junta Directiva. Ante esto, Stephanie McMahon envió un correo electrónico a todos sus empleados indicando que había una reunión general en la tarde de este viernes, en la cual se les hizo saber que las actividades del día a día de la empresa iban a seguir como hasta ahora y que la presencia del fundador de la WWE obedecía únicamente a las intenciones de poder vender la compañía, si es que recibía la oferta adecuada.

Las reacciones en redes sociales han sido diversas, mientras muchos han expresado su rechazo por esta situación, otros lo ven con buenos ojos, aunque también hay personas más cautas que piensan que Vince McMahon seguirá al pie de la letra lo indicado en su carta, puesto que se podría exponer ante una demanda y eventual expulsión, teniendo en cuenta que sigue siendo objeto de otras investigaciones.

Alguien que no podía pasar desapercibido era el mandamás de AEW, Tony Khan, de quien esperaba un pronunciamiento, y a quien seguramente nombraron como un posible “comprador” de la WWE (dado que su familia también es dueña de los Jacksonville Jaguars de la NFL y del Fulham F.C. de la Premier League). Sin embargo, el Presidente de All Elite Wrestling recurrió a su cuenta de Twitter de manera un tanto sarcástica refiriéndose (indirectamente) a lo acontecido en las últimas 24 horas.

Everyone at work is being so nice to me these past 24 hours!

I wonder why…

It must be belated holiday spirit.

See you tonight on TNT for TWO hours of @AEWonTV live,

Friday Night #AEWRampage + #BattleOfTheBelts, back-to-back LIVE

Starting at 10pm ET/9pm CT

TONIGHT

— Tony Khan (@TonyKhan) January 6, 2023