Vince McMahon se retiró WWE en el mes de julio del año pasado a raíz de ser el blanco de una serie de escándalos relacionados con un desvío de dinero de la compañía, y con ello se dio inicio a una nueva era en la compañía. Stephanie McMahon y Nick Khan asumieron la parte directiva como Co-CEO, mientras que Triple H se hizo cargo de la dirección creativa. No obstante, parece que esta «transición» podría llegar pronto a su fin, luego de que hace pocas horas se anunció el posible regreso del ex mandamás de la compañía para volver a tomar las riendas y planear una posible venta.

Precisamente, desde la noticia que tuvo como epicentro el Wall Street Journal, el precio de las acciones de la WWE se ha disparado. La noticia de una posible venta de la compañía ha hecho que el precio de sus acciones se incremente un 12% en el mercado luego del cierre. Coincidentemente, Brandon Thurston de Wrestlenomics también señaló que el retiro de Vince McMahon también provocó que el precio de las acciones subiera hace un par de meses.

$WWE stock is up 12% currently in after-market trading. Possibly driven by the notion Vince will come back to sell the company. pic.twitter.com/ZI1UVStQcu

Al momento de este escrito, el precio de la acción de WWE se situó en 79,99 dólares, que representa un incremento del 11% en relación al cierre de operaciones, y esta cifra está muy cerca de los niveles máximos de la compañía en el último año.

Por otro lado, otro de los temas que podría impactar esta noticia es en el producto en sí, y todo lo involucrado en la parte creativa, empezando por Triple H e incluyendo a las Superestrellas. Al respecto, Sean Ross Sapp hizo una investigación sobre el tema, y las primeras reacciones que obtuvo fue el hecho de que no creen que resulten afectados por la noticia. Sin embargo, según el alcance de la participación que pretenda Vince McMahon a su regreso, esto podría cambiar.

We'll work to gather reactions to the word of Vince McMahon forcing his way back in the company.

As of now, most talent are under the impression it SHOULDN'T affect them.

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 5, 2023