Vince McMahon está considerando seriamente regresar a WWE

Vince McMahon dio un paso al costado en WWE en el mes de julio del año pasado, y con ello se dio inicio a una nueva era en la compañía. Stephanie McMahon y Nick Khan asumieron la parte directiva como Co-CEO, mientras que Triple H se hizo cargo de la dirección creativa. No obstante, informes recientes sugieren que McMahon planea regresar a la WWE, a lo que se oponen muchos fanáticos y luchadores profesionales.

► Vince McMahon tiene planes de vender WWE

A raíz de lo sucedido en los últimos meses, el tema de la venta de WWE sigue siendo un gran tema de discusión incluso ahora, y esto es algo que debe sí o sí tener el consentimiento de Vince McMahon como accionista mayoritario de la compañía. Dicho esto, según informó el Wall Street Journal, Vince McMahon actualmente está planeando una forma de regresar a la empresa, donde buscará convertirse nuevamente en Presidente Ejecutivo.

«Vince McMahon, quien tiene el poder de voto mayoritario a través de su propiedad de las acciones Clase-B de WWE, le dijo a la compañía que se elegirá a sí mismo y a dos ex copresidentes y directores, Michelle Wilson y George Barrios, para la junta, dijeron las personas. La medida para reinstalar al Sr. McMahon, que la junta rechazó previamente, y los demás requerirán que tres directores actuales dejen sus puestos”.

Según un comunicado de prensa emitido hoy, Vince McMahon está buscando regresar a la WWE, con el objetivo a largo plazo de venderla, según informó también el Wall Street Journal. WWE está entrando en grandes conversaciones sobre derechos televisivos futuros y el ex mandamás cree que es el hombre adecuado para sacarle el mayor provecho a esto.

«GREENWICH, Connecticut, 5 de enero de 2023 /PRNewswire/ — Vince McMahon, el fundador y accionista mayoritario de World Wrestling Entertainment («WWE» o la «Compañía») (NYSE: WWE), anunció hoy que ha tomado acciones necesarias para posicionar a la Compañía para capitalizar una oportunidad única de maximizar el valor a largo plazo para todos los accionistas de WWE. Las acciones, comunicadas hoy a la Junta Directiva de WWE a través de un consentimiento por escrito, incluyen la elección a la Junta del Sr. McMahon, así como de Michelle Wilson y George Barrios, ex copresidentes y miembros de la Junta de WWE, y actualmente cofundadores y Co-CEOs de Isos Capital Management – y la remoción requerida de la Junta de tres directores. El Sr. McMahon espera asumir el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta.

El nuevo rol del Sr. McMahon permitirá la toma de decisiones unificadas a través de las próximas negociaciones de derechos de los medios de la Compañía y una revisión completa paralela de las alternativas estratégicas de la Compañía, que el Sr. McMahon cree que es el curso de acción correcto y en el mejor interés de WWE y los accionistas de WWE en medio de la dinámica actual en la industria de los medios y el entretenimiento. Como el Sr. McMahon le ha comunicado a la Junta, cree que hay una pequeña ventana de oportunidad para crear un valor significativo para todos los accionistas y que, para hacerlo, la revisión de alternativas estratégicas debe ocurrir junto con las negociaciones de los derechos de los medios. También expresó al Directorio que cree que estas dos iniciativas requieren la participación directa, el liderazgo y el apoyo del Sr. McMahon como accionista mayoritario.

WWE está entrando en una coyuntura crítica en su historia con las próximas negociaciones de derechos de los medios que coinciden con una mayor demanda de contenido de calidad y eventos en vivo en toda la industria y con más compañías que buscan poseer la propiedad intelectual en sus plataformas”, dijo el Sr. McMahon. “La única forma en que WWE puede capitalizar completamente esta oportunidad es que yo regrese como presidente ejecutivo y apoye al equipo de administración en las negociaciones por nuestros derechos de medios y combine eso con una revisión de alternativas estratégicas. Mi regreso permitirá a WWE, así como a cualquier contraparte de la transacción, participar en estos procesos sabiendo que contarán con el apoyo del accionista mayoritario.

Antes de dar su consentimiento por escrito, el Sr. McMahon envió dos cartas por separado a la Junta a fines de diciembre en las que expresó la urgencia de su regreso a la Compañía como Presidente Ejecutivo y su deseo de trabajar en colaboración con la Junta y el equipo de administración. Luego de conversaciones con representantes de la Compañía antes y después de la carta más reciente del Sr. McMahon del 31 de diciembre, el Sr. McMahon determinó, de acuerdo con sus derechos como accionista mayoritario, que los pasos anunciados hoy son necesarios para maximizar el valor para todos los accionistas de WWE.

El Sr. McMahon dijo: «La Sra. Wilson y el Sr. Barrios son directores altamente calificados cuya experiencia profesional los posiciona bien para ayudar a la Compañía a lograr los mejores resultados posibles en ambas iniciativas. Como ex copresidentes y miembros de la Junta de WWE, están íntimamente familiarizados con la dinámica de la industria y las operaciones de la organización y he ayudado a guiar a la Compañía a través de exitosas negociaciones de derechos de los medios en el pasado. Espero trabajar de cerca nuevamente con Michelle y George, así como con los directores restantes y el equipo de administración de la Compañía, quienes tienen todo mi apoyo y confianza. WWE tiene un equipo de administración excepcional y no tengo la intención de que mi regreso tenga ningún impacto en sus funciones, deberes o responsabilidades».

Junto con los cambios en la Junta de WWE, el consentimiento por escrito del Sr. McMahon también incluye ciertas enmiendas a los estatutos de la Compañía para garantizar que el gobierno corporativo de WWE continúe habilitando y apoyando adecuadamente los derechos de los accionistas. Estos cambios se detallarán en una enmienda al Anexo 13D que presentará el Sr. McMahon y un Formulario 8-K que presentará la Compañía en los próximos días.

No se pueden dar garantías sobre el resultado o el momento del proceso de revisión. El Sr. McMahon no tiene la intención de hacer más comentarios hasta que el proceso haya concluido o el Sr. McMahon haya determinado de otro modo que es apropiada o requerida una mayor divulgación.»

Habrá que ver qué impacto tiene esta situación en todo el entorno de la WWE, y no solo en el administrativo-financiero, sino también en lo que concierne al producto televisivo, que muchos esperan que no repercuta.