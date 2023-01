WWE convocó a una reunión con sus empleados tras el regreso de Vince McMahon

El anuncio del regreso de Vince McMahon a la WWE y posterior su posesión como miembro de la Junta Directiva es la noticia del momento, y ha dado de qué hablar dentro del Universo WWE. Aunque aún no se conoce exactamente para qué ha decidido regresar, las señales pintan a que buscará formalmente retomar el control, ya que junto a él volvieron George Barrios y Michelle Wilson a la Junta Directiva, y otros dos miembros han decidido dar un paso al costado, allanándole aún más el camino al mandamás.

A raíz de la notiia del regreso de Vince McMahon a la mesa directiva de WWE, es totalmente entendible la preocupación que esto ha causado al interior, teniendo en cuenta que fue algo que cayó de sorpresa tras bastidores. WWE ya emitió un comunicado de prensa confirmando la novedad y resaltando el hecho de que Nick Khan, Stephanie McMahon y Triple H le han dado la bienvenida.

En cuanto a los empleados, PWInsider y Fightful confirmaron de manera independiente de que los empleados fueron convocados a una reunión urgente para esta tarde, a las 3 y media hora del Este de los Estados Unidos. No hubo mayores detalles, salvo el hecho de que la convocatoria fue hecha por Stephanie McMahon vía correo electrónico, en el cual adjuntó también el comunicado de prensa. Esto último fue informado por Brandon Thurston hace pocas horas.

"Nick, Frank, and I will discuss this exciting opportunity at today's All Employee meeting.<br/>See you at 3:30."

— — Brandon Thurston (@BrandonThurston) January 6, 2023