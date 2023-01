OFICIAL: Vince McMahon regresó a WWE

La noticia del momento debe ser, sin duda, el anuncio del regreso de Vince McMahon a la WWE, de la que se había retirado en julio del año pasado a raíz de una serie de acusaciones que pesaban en su contra. Desde entonces, Stephanie McMahon, Nick Khan y Triple H se hicieron cargo de la compañía y cargo de la dirección creativa. No obstante, parece que el hombre de 77 ha tenido otros planes tras ver el reciente éxito de su compañía y decidió buscar lo que él considera como «lo mejor para la empresa», y eso podría incuir una posible venta de la misma.

► Vince McMahon está de nuevo en la junta Directiva de WWE

Aunque las acciones de WWE en bolsa se dispararon con el anuncio reciente del regreso de Vince McMahon (y posible venta), es posible que este efecto no sea duradero en función de lo que el hombre de 77 años termine haciendo en la compañía. Diversas reacciones tras bastidores muestran, en general, un ambiente de incertidumbre, aunque algunos son optimistas y creen que no afectará la parte creativa, con lo cual el producto podría seguir siendo el mismo y con el toque de Triple H. No obstante, todo puede cambiar en cuestión de días… o de horas.

Precisamente, hace unos minutos pudimos conocer la enmienda al Anexo 13D presentada por McMahon, en el cual oficializa el cambio de tres miembros de la mesa directiva, para incluirse a sí mismo, y a George Barrios y Michelle Wilson, quienes son personas de su confianza, confirmando así las intenciones que había expuesto en un comunicado de prensa emitido solo hace unas horas. En resumen, Vince McMahon ha vuelto a tomar el control de la mesa directiva de WWE con un simple papeleo, teniendo en cuenta que posee todavía la mayoría de votos de la compañía y cualquier oposición resultaba, a todas luces, innecesaria.

La parte pertinente de la enmienda, en donde se remueve a tres miembros de la junta directiva para la inclusión del nuevo grupo liderado por Vince McMahon se muestra a continuación:

«REMOCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

CONSIDERANDO que, según la ley de Delaware, el poder de destituir a cualquier director reside en los accionistas con derecho a votar para la elección de dicho director, y el Artículo VI de la Carta Constitutiva y el Artículo II, Sección 2.12 de los Estatutos establecen en la parte pertinente que cualquier director puede ser removido, con o sin causa, por los accionistas con derecho a voto para la elección de dicho director.

AHORA, POR LO TANTO, POR LA PRESENTE SE RESUELVE, que, con vigencia inmediata, cada una de las siguientes personas sea, y por la presente, sea removida, sin causa, de la Junta Directiva de la Corporación (la “Junta Directiva”) (la “Remoción Resolución»):

JoEllen Lyons Dillon

Jeffrey R. Velocidad

Alan M Wexler

LLENADO DE VACANTES EN LA JUNTA DIRECTIVA

CONSIDERANDO que, según la ley de Delaware, el poder de llenar las vacantes de directores reside inherentemente en los accionistas, el Artículo VI de la Carta Constitutiva otorga a la Junta autoridad exclusiva para cubrir cargos de directores recién creados, pero no otorga a la Junta autoridad exclusiva para cubrir otros cargos de directores vacantes, y el Artículo II, La Sección 2.12 de los Estatutos establece en la parte pertinente que cualquier vacante en la Junta causada por la destitución de un director por parte de los accionistas podrá ser cubierta por los accionistas con derecho a votar para la elección del director destituido.

AHORA, POR LO TANTO, POR LA PRESENTE SE RESUELVE, que, con efecto inmediato, cada una de las siguientes personas sea, y por la presente, sea elegida para llenar una vacante en la Junta Directiva causada por la Resolución de Remoción:

George Barrios

Vicente K. McMahon

Michelle Wilson

Las resoluciones y acciones anteriores tomadas por este Consentimiento tendrán la misma fuerza y efecto que si se tomaran en una asamblea de accionistas de las acciones emitidas y en circulación del capital social de la Corporación con derecho a voto debidamente convocada y constituida de conformidad con los Estatutos y las leyes del estado de Delaware.»

En definitiva, WWE ha entrado nuevamente en la era de Vince McMahon tras cinco meses y medio de «retiro». Habrá que ver qué es lo que le depara en el futuro a la compañía por la incertidumbre que esto genera, aunque seguramente seguirá funcionando como en las últimas cuatro décadas. Debemos recordar que, por el momento, Vince sólo está en la junta directiva, mas no en la parte creativa.