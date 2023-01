BASARA: "Basara 207" Fuminori Abe se despide

El espectáculo final de BASARA de 2022 fue producido por Fuminori Abe porque fue su último espectáculo bajo contrato con la compañía antes de vovlerse independiente.

► “Basara 207”

Yuko Miyamoto doblegó en un choque individual a Ryota Nakatsu luego de varias acciones intensas.

En el turno semifinal se realizó un combate que enfrentó a Christmas-gun contra Budista-gun en una batalla religiosa. Trans-Am ★ Hiroshi , SAGAT y Yasu Urano representaron el espíritu de la Navidad, mientras que Abe lideró a Takumi Tsukamoto y Banana Senga a una ñucha con intenciones pacíficas. En un momento, Hiroshi cantó canciones navideñas para dañar psicológicamente a Abe. Se detuvo cuando Abe descubrió que cantar oraciones budistas tenía el mismo efecto en Hiroshi. Los dos finalmente se noquearon y terminaron el encuentro en empate.

El evento principal fue un Battle Royal para otorgar al ganador los derechos de denominación de Fuminori Abe II. El combate tuvo que ser reiniciado varias veces porque todo el mundo seguía golpeándose fuera del ring, dejando a Abe solo como el supuesto ganador. Incluso cuando el Battle Royal tuvo un final adecuado, fue Abe quien lo ganó. Así que ahora llega a ser su propio sucesor.

Los resultados completos son:

BASARA “BASARA 207 ~ TAKAGARI 14”, 17.12.2022

Tokyo Takashimadaira Kumin Center