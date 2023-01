Vince McMahon se retiró de WWE en el mes de julio del año pasado, y con ello se dio inicio a una nueva era en la compañía, con Stephanie McMahon y Nick Khan como las cabezas visibles de la empresa, mientras que Triple H se hizo cargo de la dirección creativa. No obstante, parece que el hombre de 77 se ha «aburrido» de su retiro, ya que en un comunicado de prensa expresó sus intenciones de volver a la compañía para buscar lo que él considera como «lo mejor para la empresa», y eso podría incuir una posible venta de la misma.

► Decisión de Vince McMahon de volver causó sorpresa y preocupación al interior

Los efectos no se hicieron esperar, y el primero de ellos tuvo impacto en la bolsa de valores, con un crecimiento superior al 11% tras el cierre del mercado. Sin embargo, según lo que resulte en los próximos días o semanas, esa burbuja podría explotar y muchos coinciden en que la vuelta de Vince McMahon podría traer un efecto contraproducente para la compañía y sus intentos por negociar un nuevo acuerdo televisivo.

Según un informe reciente de Fightful Select, las Superestrellas de la WWE están «sorprendidas» por el plan de regreso de Vince McMahon, y se presume que de ser él quien tome el control de la negociación de los próximos acuerdos televisivos, bien podría tirar abajo lo que Triple H ha estado construyendo en los últimos meses, y que ha tenido gran aceptación dentro del Universo WWE.

«Fightful ya ha escuchado de decenas de personas dentro de la WWE, quienes quedaron anonadados por el anuncio. Nadie en ningún departamento (talento, producción, creatividad o personal en general) de quien tuvimos noticias fue informado, informado o recibió información antes o inmediatamente después de que se conociera la noticia.

“Ni un poco, pero teniendo en cuenta que algunas personas de su régimen fueron retenidas tanto tiempo, deben haber sabido que sucedería. Veremos si nos hablan mañana”, dijo un talento a Fightful, refiriéndose a la próxima grabación de Smackdown del 6 de enero.

El mes pasado, Wall Street Journal informó que Vince McMahon le dijo a personas cercanas a él que esperaba regresar, pero no dijo en qué capacidad. Las fuentes de la WWE salieron de la nada para hacerle saber a Fightful, aunque de forma anónima, que no querían que McMahon regresara en un sentido general.

Otro gran talento de la WWE no solo recibió información, sino que también preguntó cuáles serían las posibilidades de un regreso a la creatividad. La idea de que McMahon podría volver a ser creativo ha sido una preocupación común entre los talentos. Las dos fuentes que escuchamos dentro del departamento creativo no se habían enterado de ningún ajuste en sus funciones y dijeron que les enviaron algunas notas para Smackdown poco antes de la historia de Vince McMahon del Wall Street Journal.

Siguiendo con el tema, los empleados de producción tampoco fueron informados. La reacción unánime que obtuvimos de los muchos que comentaron sobre el asunto fueron malas noticias o «noticias por encima de su nivel salarial» de las que no se preocuparían hasta que lo necesitaran. Una fuente notó el aumento en el precio de las acciones después de horas.

Un talento dijo: “Descubrir en línea da miedo, y es Vince, así que no creo una palabra de lo que dice. Espero que la gerencia actual y todo no cambie, pero solo el tiempo lo dirá”, antes de señalar que tienen mucho respeto por Triple H y Stephanie McMahon. Otro talento dice que cree que habrá un alboroto en el elenco si Vince McMahon regresa para liderar la parte creativa.

“No puedo contar cuántas entrevistas he leído o personas con las que hablé fuera de la compañía que dijeron: ‘Le gusté a Vince, pero me despidieron’. No le gustabas, no le gustaba ninguno de ellos. Sea como sea, habían sido despedidos durante una pandemia”, dijo uno de los superiores, muy preocupado.

‘Me sorprendería si volviera a ser creativo’, dijo un talento recientemente contratado.»

Según el comunicado de Vince McMahon, su idea de regresar está orientado a la parte directiva y financiera, por lo que podría respetar el trabajo que Triple H ha hecho desde que se hiciera cargo de la dirección creativa de WWE el año pasado; no obstante, esta es una situación que puede cambiar, y Vince literalmente puede «hacer lo que le dé la gana», dado que sigue siendo su empresa y puede tomar el poder cuando quisiera. En consecuencia, la preocupación y nerviosismo de algunas personas tras bastidores es comprensible en este momento, en especial para aquellos que se beneficiaron del ascenso al poder de Triple H.