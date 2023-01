Novedades sobre la reunión general con los empleados de WWE

El anuncio del regreso de Vince McMahon a la WWE y su posterior reincorporación como miembro de la Junta Directiva ha revolucionado al Universo WWE durante las últimas 24 horas, y las reacciones han sido diversas: incremento en el precio de la acción a su nivel más alto en años, incertidumbre tras bastidores, y la renuncia de otros dos miembros de la Junta Directiva. Ante esto, Stephanie McMahon envió un correo electrónico a todos sus empleados indicando que había una reunión general en la tarde de este viernes.

Sean Ross Sapp informó vía Twitter algunos detalles de la reunión con los empleados de esta tarde. Se enfatizó que la operación del día a día de WWE no cambiará, lo cual implica que Triple H seguirá teniendo el control creativo, con Stephanie McMahon y Nick Khan como codirectores ejecutivos de la empresa. Se debe tener en cuenta que McMahon había indicado también que iba a continuar respaldando el trabajo que están realizando los tres funcionarios antes mencionados.

“– La reunión se retrasó un poco desde las 3:30 p. m. hora del Este y comenzó antes de las 4 p. m.

– El talento no estuvo involucrado.

– Se subrayó que el día a día no está cambiando en todos los ámbitos.

– Hablaron sobre Vince McMahon como accionista mayoritario y la posibilidad de una venta, así como el acuerdo de derechos de los medios.

– Stephanie McMahon, Nick Khan y Frank Riddick encabezaron la reunión.

– Se señaló que la venta de WWE podría ser muy positiva y que estarían analizando posibles ofertas de venta antes de negociar las tarifas de los derechos. Vince McMahon tendrá la última palabra. Dijeron que es posible que no se produzca una venta y que la empresa podría ser privada si hay una venta. “

El periodista también agregó hace pocos minutos de que Vince McMahon no estuvo en la sede de la compañía, como se había rumorado horas antes.

Those that we spoke to said Vince McMahon isn't at WWE HQ today

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 6, 2023