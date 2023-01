Las últimas horas han sido un revulsivo en WWE. El anuncio del regreso de Vince McMahon a la WWE, de la que se había retirado en julio del año pasado a raíz de una serie de acusaciones que pesaban en su contra, y la consecuente suscripción de la enmienda que hizo oficial este movimiento, insertándose así como miembro de la Junta Directiva de la empresa, junto con George Barrios y Michelle Wilson, personas de su confianza. Esto, con el objetivo, según sus palabras, de buscar maximizar el valor de la empresa y lograr los mejores acuerdos en sus derechos televisivos, a la vez que también resaltó que el puesto de Triple H como Director Creativo no corre peligro, por ahora.

► Dos miembros de la Junta Directiva ya han renunciado

Así, Vince McMahon ha vuelto oficialmente a controlar la WWE, aunque de momento no haya impacto inmediato en el producto televisivo, aunque las acciones se continúan disparando y han llegado a su valor máximo de las últimas 52 semanas (86 dólares con 15 centavos hasta el momento).

WWE emitió un comunicado de prensa recientemente reconociendo a los nuevos miembros de la Junta Directiva, incluyendo a Vince McMahon. En el mismo, también se pudo conocer que otros dos miembros, Ignace Lahoud y Man Jit Singh, presentaron su renuncia con efecto inmediato, quedando un total de 9 personas hasta el momento, incluyendo Nick Khan, Triple H y Stephanie McMahon, quienes estaban a cargo desde el retiro de Vince, y que fueron los encargados de darle la bienvenida en esta ocasión.

«STAMFORD, Conn.–(BUSINESS WIRE)– WWE (NYSE: WWE) brinda la siguiente actualización sobre la composición de su Junta Directiva y la exploración de alternativas estratégicas.

“Hoy anunciamos que el fundador de WWE, Vince McMahon, regresará a la Junta”, dijo la presidenta y codirectora ejecutiva Stephanie McMahon, el codirector ejecutivo Nick Khan y el director de contenido Paul Levesque. “También damos la bienvenida nuevamente a Michelle Wilson y George Barrios a nuestra Junta Directiva. Juntos, esperamos explorar todas las alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas”.

Como dijo Vince McMahon ayer, «WWE tiene un equipo de administración excepcional y no tengo la intención de que mi regreso tenga ningún impacto en sus funciones, deberes o responsabilidades«.

En relación con el cambio en la composición de la Junta Directiva y en cooperación con Vince McMahon como accionista mayoritario, la Compañía tiene la intención de realizar una revisión de sus alternativas estratégicas con el objetivo de maximizar el valor para todos los accionistas de WWE. No hay garantía de que este proceso resulte en una transacción.

Vince McMahon, en su calidad de accionista mayoritario de la Compañía, ha destituido a JoEllen Lyons Dillon, Jeffrey R. Speed y Alan M. Wexler del Directorio. Vince McMahon, George Barrios y Michelle Wilson se han agregado a la Junta para llenar las vacantes resultantes.

La Junta actualmente está compuesta por:

Vince McMahon

Stephanie McMahon

Nick Khan

Paul Levesque

Steve Koonin

Michelle McKenna

Steve Pamon

George Barrios

Michelle Wilson

Ignace Lahoud y Man Jit Singh han renunciado a la Junta, a partir de hoy.»

Habrá que ver qué es lo que sucede con estos recientes movimientos. Que dos miembros de la Junta renuncien, aunque su incidencia en la toma de decisiones sea mínima, no suele ser una buena señal, pero el futuro de WWE dependerá, no solo de la venta de sus derechos televisivos o su posible venta, sino de que Vince McMahon cumpla lo que expresó también en su comunicado, en relación a no interferir con quienes están manejando actualmente la compañía.