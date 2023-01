Méndez: «Makhachev es el peso ligero más completo»

La era de Islam Makhachev está en pleno apogeo de cara a UFC 284. La supremacía libra por libra estará en juego en Perth, Australia, el 11 de febrero, cuando Makhachev defienda su corona de peso ligero por primera vez frente al líder del peso pluma , Alexander Volkanovski . Con solo una mancha en su récord de 24 peleas, el casi impecable Makhachev ha sido esencialmente una fuerza imparable sin signos de desaceleración en el corto plazo.

Antes de Makhachev, la división estaba gobernada por su mentor y compañero de equipo convertido en entrenador Khabib Nurmagomedov , quien terminó su carrera con un récord perfecto de 29-0. Makhachev, sin embargo, ha sido promocionado como «Khabib 2.0» e incluso su entrenador en la Academia Estadounidense de Kickboxing (AKA), Javier Méndez , siente que nadie ha mostrado un mejor juego general que Makhachev en las 155 libras.

“No lo sé. No estoy seguro de que sea el más duro. Basado en lo que está en juego, diría que sí basado en eso. ¿Lo es realmente? No sé. Tendremos que averiguar la noche de la pelea. Si puede evitar que el Islam lo derribe».

“Además, tenga en cuenta que mucha gente ahora se está dando cuenta, Islam puede apoyar a Charles [Oliveira]. Estaban hablando de, ‘Bueno, Islam tiene que derribarlo’. Y Charles estaba pensando, ‘Oh, tiene que derribarme’. Bueno, ¿Qué lo llevó al suelo? No fueron los derribos de Islam. Fueron los puñetazos de Islam los que lo derribaron. Entonces, el secreto está fuera y debería haberlo sido hace mucho tiempo. Islam puede hacerlo todo. Si no puede derribarte, adivina qué, también tienes que lidiar con su stand-up. Lo he dicho muchas veces, que es el peso ligero más completo de todos los tiempos en campeones. Es el más completo de todos. Espero que el 11 de febrero se convierta en el número uno libra por libra”.

A pesar del duro primer desafío de Makhachev como campeón en otro título de UFC, muchos dentro de la comunidad esperan que el peso ligero tenga una carrera histórica. Nurmagomedov ha expresado que Makhachev probablemente ganará al menos cinco o seis defensas del título para una carrera «ideal».