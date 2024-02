No se va: TNA extiende el contrato a Josh Alexander

Muchos talentos de TNA se molestaron con Athem, la compañía matriz, por el despido de Scott D’Amore, y comenzó a hablarse de si algunos podrían abandonar la «Impact Zone» más pronto que tarde como consecuencia. Recientemente, algunos insiuaron que sus días estaban contados. Entre ellos, Josh Alexander. No obstante, el exCampeón Mundial no va a irse tan pronto pues le han extendido el contrato, como la empresa da a conocer en redes sociales.

