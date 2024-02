Hiroshi Tanahashi: «NJPW necesita nuevas estrellas»

«Los tipos con los que puedes contar para ofrecer grandes combates en un gran escenario ahora se reducen a Shingo Takagi y Tomohiro Ishii, pero Ishii está haciéndose mayor y no lo impulsan como a un tipo importante. Y aunque hay jóvenes que están en ascenso, como Gabe Kidd y Callum Newman, Yota Tsuji, Henare y Shota, va a hacer falta tiempo antes de que tengan el mismo aura y no es seguro que Kidd y Newman sean impulsados a ese nivel […]» Dave Meltzer mostraba recientemente sus dudas sobre el futuro de NJPW sin Kazuchika Okada ni Will Ospreay, apuntando a Tetsuya Naito, el Campeón Mundial de Peso Pesado IWGP, como la tercera estrella de la empresa por detrás de ellos, y olvidando a Zack Sabre Jr. como nuevo astro foráneo principal.

► «NJPW necesita nuevas estrellas»

Ante esta situación en que se encuentra New Japan, su presidente, Hiroshi Tanahashi, quien también sigue actuando como un luchador importante, discute la creación de nuevas estrellas en una reciente entrevista con Inside The Ropes haciendo hincapié en que quiere que más guerreros de «The King of the Sports» sean na nivel nacional.

«Este es un negocio impulsado por las estrellas, y necesitamos crear nuevas estrellas. Eso va más allá del éxito en el ring también: la conciencia general y el valor del nombre son clave para el éxito. Quiero que más de nuestros luchadores se conviertan en nombres conocidos en los hogares».

Tananashi también mencionó la expansión en Asia como uno de los principales objetivos que tiene para NJPW en 2024. Señaló que NJPW pondrá mucho esfuerzo en su expansión en Asia, y que esa será un área de crecimiento importante para la empresa.

«La escala y el alcance de nuestros eventos en los Estados Unidos últimamente es algo de lo que estamos muy contentos y queremos mantenerlo, pero a partir de este año, New Japan va a poner mucho esfuerzo en nuestra expansión en Asia y verán que eso se convertirá en un área de crecimiento importante para nosotros en mi opinión«.