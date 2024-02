Eric Bischoff analiza el despido de Scott D’Amore de TNA y la posibilidad de que se una a WWE o AEW. Todo ello de manera extensa en la edición más reciente de Strictly Business.

► El despido de TNA

«Sabes, no sé qué pensar al respecto. Nunca he escuchado más que cosas positivas sobre Scott de personas que han trabajado con él desde mi tiempo en TNA. Nunca trabajé directamente con Scott, así que no tengo ninguna experiencia personal que compartir. Pero no puedo pensar en una sola persona, y he hablado con muchas, que no tenga buenas opiniones sobre Scott D’Amore. Además, mira, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se mide si estás comprometido con una estrategia a largo plazo y un plan de negocios? El éxito es incremental. Puedes considerar las calificaciones televisivas semana a semana o las ventas de entradas, pero no hay un solo indicador que determine el éxito.

«Dicho esto, desde mi perspectiva, y no veo mucho del producto. He echado un vistazo como a todo lo demás. Pero tengo la impresión de que todos los movimientos han sido en la dirección correcta, y he notado un aumento significativo en la buena voluntad de la audiencia hacia TNA. Veo más comentarios y conversaciones positivas sobre TNA en las redes sociales día tras día. Entonces, si tienes a alguien que es generalmente respetado y querido por sus colegas, y ves señales positivas de crecimiento, parece extraño despedirlo. A menos que haya razones que desconozcamos, y podría haber muchas. Desde tener creencias firmes en una dirección creativa hasta problemas de química. ¿Quién sabe?».

► ¿Futuro en WWE o AEW?

«No lo veo en la WWE. No creo que Scott haya estado a ese nivel. Scott D’Amore, a pesar de su tiempo en la industria, ha trabajado en roles creativos de un nivel bastante bajo. A un nivel significativo, claro está, pero no en la élite. TNA, al principio, sí fue importante. Hubo buenas historias, buena creatividad. Sin embargo, Scott D’Amore nunca ha jugado en las grandes ligas. Ha estado más en ligas menores. ¿Significa eso que no es capaz de jugar en las grandes ligas? Absolutamente no. Pero su historial en ligas menores no muestra éxitos extraordinarios. Ya veremos.

«Lo que intentaba decir… es que veo un camino para Scott en AEW mucho más claro que en la WWE. En este momento, la WWE no necesita tanto talento creativo como necesita estructura. Habrá que hablar mucho sobre eso, estoy seguro. En este momento, la creatividad necesita estabilidad debido a los recientes cambios. Y eventualmente llegarán a eso. Pero AEW necesita desesperadamente a alguien como Scott D’Amore. Existe una relación preexistente con Jeff Jarrett en AEW que sería beneficiosa para Scott. Al menos, eso creo yo. Quizás haya habido tensiones de las que no tuve conocimiento. Pero siempre he escuchado cosas buenas sobre Scott de parte de Jeff. Y la necesidad es mayor en AEW. Scott podría tener un impacto mucho más significativo, sin hacer un juego de palabras, en AEW que si estuviera entre los 18 escritores más experimentados.»