The Young Bucks vs. FTR IV tendrá estipulación especial

¿Necesitaba AEW vender un cuarto enfrentamiento entre The Young Bucks y FTR, para el PPV Dynasty utilizando el incidente CM Punk-Jack Perry? No, y aunque quisieran darle un encaje creativo en la rivalidad, tal movimiento sólo tuvo el propósito de vendetta tras las declaraciones de Punk sobre la empresa.

Pero aquí estamos, y ayer, durante Collision, afortunadamente AEW sí que hizo un interesante aporte al combate en forma de estipulación. Según anunció Tony Schiavone, confirmado después en redes sociales, el Campeonato Mundial de Parejas AEW se pondrá en juego con escaleras de por medio.

Tras tres antecedentes «estándar», veremos a FTR moverse en un tipo de choque alejado de su estilo, y en cambio, sí más cercano al de los Bucks. Y es que estos conquistaron por última vez dicho cetro en un «ladder match», durante Dynamite: Road Rager 2022.

Además de esta actualización, AEW anunció una defensa de Roderick Strong del Campeonato Internacional ante Kyle O’Reilly, que deja el cartel de Dynasty, a celebrarse el 21 de abril desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU), de la siguiente manera.

BREAKING: Matthew & Nicholas Jackson will face FTR for the #AEW World Tag Team Titles in a LADDER MATCH next Sunday at #AEWDynasty!



Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@youngbucks | @CashWheelerFTR | @DaxFTR pic.twitter.com/Wu8yzv0Zfm