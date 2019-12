The Young Bucks y Twitter: el sueño de la razón produce monstruos

«Ninguna guerra es una guerra hasta que un hermano mata a su hermano» supone quizás la cita más memorable de la película Underground, de Emir Kusturica. Y disculpen si luce frívolo trazar cierto símil entre un conflicto civil y las consecuencias que están trayendo estas «Wednesday Night Wars», pero quien escribe no puede evitar volver a hablar del clima extremista que se respira en la comunidad luchística de internet, y que cada semana se acentúa. Así, recientemente supimos que The Young Bucks fueron protagonistas de un hecho relacionado con este tema.

El viernes, Matt Jackson tuiteó lo siguiente.

A continuación, tanto Matt como Nick decidieron dejar Twitter, causando gran revuelo entre sus seguidores. ¿Causas concretas? Algunos apuntan a las críticas recibidas hacia AEW por la vergonzante actuación de uno de los integrantes de The Dark Order (cuyo supuesta identidad sigue sin saberse, pese a lo que se reportó en un principio) durante el episodio de esta semana de Dynamite.

Y no sólo de parte de aficionados, sino también de importantes nombres de la industria, caso de Mark Henry, Randy Orton o Silas Young; este último lanzando un «sutil» dardo.

Hey @ringofhonor can we get live TV every week in 2020. I’m pretty sure I speak for the locker room when I say we won’t have botches popping up every week on the internet. #RealPros

Pero incluso también de propios integrantes de AEW, como Dustin Rhodes, protagonista a su pesar de la viral secuencia, quien publicó y poco después borró esta contundente opinión al respecto.

Aunque los Bucks volvieron a Twitter. Eso sí, con una única cuenta conjunta (sin tuits a la vista en su tablón), pues parece que Nick sí sigue firme en su decisión de no seguir trinando. Y el padre de la talentosa dupla, ante la avalancha de cuestiones, quiso aclarar el porqué de tal vía tomada por sus hijos.

Thx for all the love We are getting from everyone wondering about Matt and Nick ! They are fine and just need a well deserved break from the toxicity on here ! They are the most sweetest most genuine guys ever! They don’t deserve the hate they get! Love u all

