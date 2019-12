Julio César Chávez Jr. cayó ante Jacobs

Julio César Chávez Jr. cayó en una nueva derrota que, otra vez, pone en entredicho su preparación.

Primero porque no dio el peso de 168 libras a las que estaba pactada la pelea, por lo que antes del pesaje propuso que se llegara al acuerdo de llegar en 173 libras.

Al no ser una pelea de campeonato y que su rival, Daniel Jacobs recibió una bonificación, pues no hubo objeción por cambiar las condiciones del combate.

Entonces el día de la contienda subió bastante corpulento en comparación con Jacobs, claro, después de lo visto en el pesaje, en el que la diferencia fue de 5 libras.

A la hora de la verdad, Chávez inició propositivo, con el control de la continenda y principalmente, de la distancia. Jacobs recibió algunos golpes de poder que le provocaron evitar el intercambio.

Así pues, Jacobs empezó a circular por el ring y a engnchar si acaso el Junior estaba muy cerca y lo aventaba con el codo.

No es inusual ver este tipo de acciones aunque no sean permitidas y el réferi no las señale. Sin embargo, al no provocar daño inmediato o aparente, se dejan pasar.

Las acciones de Jacobs lo hacían parecer como que ya había encontrado el modo de entrar en la guardia de Julio para entrar a pegar de manera más efectiva.

No más contundente, ya que Julio movía más a Jacobs de lo que Jacobs a Julio, pero el de Brooklyn empezó a moverse más rápido y a meter más defensa para salirse del ataque del Junior.

Cada vez los encontronazos eran más frecuentes porque Julio quería entrar con mucha fuerza y Jacobs lo detenía. En un momento era Jacobs quien cargaba a Julio (algo muy cansado) y luego fue Julio quien buscaba empujar a Jacobs.

En un momento Julio empezó a jugar el juego de Jacobs y perdió concentración con los codazos.

Luego Jacobs comenzó a conectar de manera contundente y precisa en la cara de Julio. Justo con un golpe recto Julio se echó para atrás y luego le provocó el sangrado.

Luego acabó el round llegó a su esquina a decir que no podría continuar.

El triunfo se lo llevó Jacobs porque Chávez cayó por no salir a combatir al séptimo round.

La gente los abucheó y lanzó cosas desde las gradas.

Hay quién cuestiona el valor de Julio.

Dejando de lado si podría o no continuar, se trata de que dejó un combate que él pidió y que acomodó a su conveniencia para ahora sí dar la campanada y que no cumplió.