Durante la noche del miércoles en la emisión del programa semanal de NXT, se anunció que el próximo año 2020 tendremos de regreso uno de los torneos más completos y emocionantes que WWE nos ha dejado en los últimos años, el Dusty Rhodes Tag Team Classic, cuyos equipos participantes serán anunciados en el programa del 1 de enero próximo, para lo que será su quinta edición.

El vicepresidente ejecutivo de AEW, Cody Rhodes, ha echado al traste otra afirmación de que tiene un machete para lidiar con la WWE, señalando que le ha dado a la compañía los derechos para usar el nombre de Dusty Rhodes para el Dusty Rhodes Tag Team Classic 2020.

Cody publicó en su cuenta de Twitter la respuesta a un fanático, quien al parecer lo estaba molestando respecto a este tema, y al permitir que WWE use el nombre de su padre, el miembro del Salón de la Fama WWE Dusty Rhodes, para torneo organizado por la compañía de Vince McMahon.

??

If you follow this account, than I’m sure you’ve seen how complimentary to WWE I am and often. I literally just gave them rights to use my dads name for their tag tournie.

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) December 21, 2019