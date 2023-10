Dentro de un documento SEC es habitual que una empresa como WWE dé cuenta de la competencia que puede afrontar de cara a los inversores, y el ahora imperio controlado mayoritariamente por Endeavor considera que AEW es uno de sus rivales de negocio, sin olvidarse de otras promotoras fuera del ámbito estadounidense, como NJPW.

Era previsible pues que WWE cargara de figuras del elenco principal su próximo episodio de NXT, al coincidir en franja horaria con AEW Dynamite, programa que a su vez presentará un cartel digno de PPV.

Y por si no consideraban suficiente la presencia de John Cena y otros nombres estelares, un anuncio emitido ayer durante Friday Night SmackDown sugirió nada más y nada menos que The Undertaker también se dejará ver el martes bajo los focos del territorio de desarrollo.

En las últimas horas, Mike Johnson de PWInsider ha informado de lo siguiente.

La más reciente implicación de «The Phenom» sobre las pantallas de WWE se dio durante el 30 aniversario de Raw, donde tuvo un segmento junto a LA Knight y el añorado Bray Wyatt.

A celebrarse desde el habitual fortín de NXT, el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU), este es el menú actualizado con el que cuenta WWE para su particular «Tuesday Night War» contra AEW.

