Adam Copeland se inspiró en The Undertaker para migrar a AEW

Edge ha llegado a AEW, una compañía donde conoce a unos cuantos luchadores pero también donde la mayoría son desconocidos para él, aunque probablemente ese detalle fue el que más lo impulsó para tomar la decisión de unirse a la compñañía de Tony Khan. Cabe mencionarse que también se ha aunciado su primer combate como All Elite, que será el próximo martes 10 de octubre ante Luchasaurus.

► La historia detrás de la llegada de Adam Copeland a AEW

Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, Adam Copeland habló sobre los factores que lo llevaron a unirse a AEW y mencionó el deseo de The Undertaker de desafiarse a sí mismo y recrear su personaje y ver si podía relacionarse con nuevos talentos, convirtiéndose en su principal fuente de inspiración para hacer lo mismo.

“Me impulsan los desafíos. Si no lo eres, no te quedarás tanto tiempo como los que lo son. Hay una razón por la que The Undertaker duró tanto. Le encantaban los desafíos y se desafió a sí mismo a recrear su personaje y ver si podía aguantar esos nuevos talentos. Para mí, es realmente importante tener un lienzo en blanco en este momento de mi carrera”.

Tras su impresionante debut en AEW WrestleDream, Adam Copeland participó este miércoles en un segmento con Christian Cage en AEW Dynamite, y ahora está listo para enfrentarse a Luchasaurus en el programa de la próxima semana, en lo que será su primera de una serie de nuevas luchas que tendrá en esta nueva etapa de su carrera.