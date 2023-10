En el UFC Fight Night de este fin de semana, el muy promocionado Grant Dawson buscará agregar otro nombre establecido a su récord promocional invicto.

Dawson, que entrena en las renombradas instalaciones del American Top Team desde 2022, ha ascendido este año al número 10 de la clasificación de pesos ligeros. Eso es cortesía de una fuerte racha de forma que más recientemente lo vio superar a Damir Ismagulov en julio.

A pesar de su avance hacia la contienda, «KGD» no tendrá la oportunidad de escalar posiciones. De hecho, el púgil de 29 años ni siquiera compartirá la jaula con rivales de categoría.

El sábado se enfrentará al veterano de 155 libras Bobby Green. Aunque «King» no tiene un número junto a su nombre, Dawson ve su combate como una oportunidad de aumentar la expectación en torno a su persona, sobre todo teniendo en cuenta que supondrá su debut en una pelea estelar.

Pero a pesar de que espera tener superioridad sobre Green la noche del combate, Dawson ha sido advertido de que no debe subestimar una parte del arsenal del púgil de 37 años.

► McCarthy advierte a Dawson: «Green es engañosamente rápido»

Durante un reciente episodio del podcast Weighing In, que presenta junto al ex campeón de Strikeforce Josh Thomson, el ex árbitro de MMA convertido en comentarista de Bellator John McCarthy analizó el evento de la UFC de este fin de semana.

Al analizar el combate estelar, el destacado analista destacó un área en la que el veterano Green podría tener ventaja, y es un déficit potencial que cree que Dawson no esperará.

«(Green) es difícil de golpear y sigue siendo rápido«, dijo McCarthy. «Yo sólo lo veo, la velocidad creo que va a ser una sorpresa en cierto modo para Grant. Pensará que será tan rápido, si no más. Bobby es engañosamente rápido y muy difícil de golpear. Va a ser una cuestión de qué tan inteligente es Grant Dawson. Si pelea con inteligencia, tendrá muchas ventajas que podrá utilizar».

En caso de que «King» utilice esa fuerza de camino a una sorprendente victoria sobre Dawson, se asegurará un lugar en la clasificación menos de tres meses después de volver a la columna de la victoria contra Tony Ferguson en UFC 291 el pasado mes de julio.

Sin embargo, «KGD» intentará acabar con esas ambiciones y aumentar las suyas propias en el proceso. Aunque todavía no ha conocido la derrota en sus nueve salidas al octágono hasta la fecha, Dawson no cree que reciba el respeto y la atención que merece. Eso es algo que espera solucionar este fin de semana en Las Vegas.