Ser uno de los luchadores comodín más notorios de los últimos años y haber sobrevivido a varias oleadas de despidos en WWE no sirvió para que previéramos que Dolph Ziggler saldría de la empresa tras la compra de Endeavor, cual pavo inductivista.

Aunque al fin y al cabo es lo que buscaba Ziggler, reveló Fightful, si bien tampoco el gladiador contemplaba una salida tan presurosa.

Con 43 años, WWE no habrá considerado la rescisión de Ziggler como un mal movimiento de cara a la competencia, cuando se ve probable que AEW lo firme; empresa, donde recordemos, milita su hermano Ryan Nemeth y varios excompañeros de discilplina.

La mayoría de afectados por este último «jueves negro» de WWE ya han hablado y reflexionado sobre el asunto. Y más de dos semanas después, surgen unas presuntas primeras declaraciones de Dolph Ziggler, ante los micrófonos de la emisora de radio CHUM TSN Radio 1050.

Demasiado bonito para ser real. Horas después de viralizarse y ser recogidas por numerosos medios, Ryan Nemeth quiso desmentir que el ex Campeón Mundial WWE estuviera detrás de tales palabras.

My brother has not spoken to ANYONE, nor done a SINGLE INTERVIEW (let alone with a Canadian AM radio station).



This is literally a fake thing. You are all running with & dissecting & reddit-debating a thing that never happened.



⭐️⭐️⭐️⭐️1/2 https://t.co/BxOnJfz1Lm