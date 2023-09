Más detalles en torno al despido de Dolph Ziggler

A solo una semana de que se produjera el despido de más de un centenar de trabajadores en WWE, finalmente llegó el día negro para los talentos de WWE, ya que la empresa anunció una serie de despidos como parte del recorte de la empresa con la fusión con UFC para crear TKO. En total hubo veinte despidos, pero uno de los nombres más sorprendentes fue el de Dolph Ziggler, un veterano de dos décadas de carrera, quien había sido poco utilizado en televisión últimamente.

► Dolph Ziggler ya estaba preparándose para su salida

Ahora recibimos nuevos detalles detrás del escenario sobre la salida gracias a un nuevo informe de Fightful Select, quien profundizó en la salida de Dolph Ziggler, revelando que su salida estuvo lejos de ser una completa sorpresa.

«Según Fightful Select, el contrato más reciente de Dolph Ziggler se extendería hasta el verano de 2024. Sin embargo, The Show-Off se había preparado para una salida de la WWE hace un tiempo, y el ex campeón solo se quedó después de haber sido convencido de hacerlo. El último combate oficial de Ziggler para la compañía tuvo lugar en mayo, con él y JD McDonagh peleando por un empate por doble conteo.»

Dolph Ziggler no había aparecido mucho en televisión y realmente estaba trabajando en su faceta de comediante, para lo cual incluso había pedido un tiempo libre a la compañía. Aún así, se esperaba que simplemente WWE le hubiera permitido culminar su contrato.

Aunque quizás no sea la mejor de las salidas para Ziggler, se retira de la WWE con un buen palmarés, digno de un Salón de la Fama: 2 veces logró ser Campeón Mundial de Peso Completo y además fue Campeón NXT, Campeón de los Estados Unidos, Campeón Intercontinental y Campeón en Parejas. Además, ganó el maletín de Money in the Bank en el 2012.