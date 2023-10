Ortiz a Mike Santana: «Te voy a poner de rodillas»

Tanto Mike Santana como Ortiz han vuelto a la programación de AEW pero no como compañeros de equipo como antaño sino como oponentes y durante el episodio de anoche de Rampage el Funky Munkey quiso enviar un mensaje a The Nasty Assassin.

Ortiz has a strong message for his former tag team partner 👀 Watch #AEWRampage on TNT!@ortiz_powerful pic.twitter.com/YGqohKKrEL — All Elite Wrestling (@AEW) October 7, 2023

► Ortiz amenaza a Mike Santana

«No pensé que pudieras sorprenderme aún más, pero aquí estamos. Se suponía que debía hacer esto cara a cara, como un hombre. Como algo que afirmas ser, un hombre. Y aquí estamos. Dijiste ‘no’ y simplemente te fuiste a casa en protesta. ¡Menudo tipo duro eres! Yo estoy aquí de pie, todavía de pie, ¿y tú dónde estás? Aquí tienes la verdad. Sigues siendo ese triste niñito en la escalera de los proyectos de la Avenida D, llorando después de una pelea que provocaste. Esa fachada de tipo duro que dices tener, de matón, de gángster, es un mecanismo de defensa para ese niñito frágil que llevas dentro.

«Porque si fueras un hombre de verdad, estarías aquí de pie, mirándome a los ojos y afrontando esto, pero siempre huyes de la verdad. ¿Sabes lo que me da asco? Que la gente nos admira. Personas como nosotros no alcanzan alturas como esta muy a menudo, y cuando lo hacen, celebran. Hay personas que te ven como modelo a seguir y un ídolo, y tú las desprecias. Me desprecias a mí. Porque no eres quien dices ser, y voy a exponerte. La karma te arrebató una rodilla. Yo te arrebataré la otra«.

Los dos fueron uno de los equipos más importantes no solo de AEW sino de la lucha libre, como LAX o como Proud and Powerful, veremos qué les depara el futuro trabajando cada uno individualmente. Será interesante descubrir cómo evoluciona su rivalidad y qué tal se desenvuelven en una situación tan distinta para ambos.

Where do things go from here for Ortiz? Watch #AEWRampage on TNT@ortiz_powerful pic.twitter.com/zl5hQ8iWQW — All Elite Wrestling (@AEW) September 30, 2023