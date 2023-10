Kyle O’Reilly cuenta todo sobre su rehabilitación

«Todo lo que puedo decir es que Kyle sigue avanzando. Este ha sido un proceso muy largo y muy, muy difícil para él, pero es un guerrero. No hay nada que Kyle ame más que la lucha libre profesional, y está haciendo todo lo posible para asegurarse de que se recupere y pueda regresar al ring. Obviamente, todavía no hay un cronograma para su regreso, pero Kyle está progresando. Mejora cada semana. Al igual que el resto del mundo, no puedo esperar a que Kyle O’Reilly regrese. Lo extraño mucho». Esto decía recientemente Adam Cole de Kyle O’Reilly.

► La rehabilitación de Kyle O’Reilly

Ha sido el Campeón Mundial de Parejas ROH quien ha estado contando todo sobre su amigo durante su recuperación, sin embargo, ahora es precisamente él quien da todos los detalles sobre su progeso y complicaciones en estos duros momentos de su carrera y de su vida en una reciente publicación en redes sociales.

«En septiembre del año pasado me sometí a una fusión en el cuello para corregir algunos nervios que se habían comprimido de alguna manera. Estoy seguro de que una carrera de aterrizajes en la cabeza como modo de vida jugó un papel en esto, pero lamentablemente nunca lo sabremos. De todos modos, había estado sintiendo dolor y perdiendo fuerza en mi brazo derecho durante algún tiempo y ninguna cantidad de cintas o negación podía retrasar mi cirugía por más tiempo.

«Desafortunadamente, sufrí una rara complicación postoperatoria y de repente no podía mover mi brazo en absoluto. El médico dijo ‘parálisis de C5’, y agregó que ‘los nervios tardan mucho tiempo en sanar’. Así que me quedé allí, siendo paciente y probando mi perseverancia.

«No hace falta decir que fue desalentador aprender de nuevo actividades como cepillarme los dientes y limpiarme con la mano izquierda. Mi carrera ya no estaba en cuestión, sino mi calidad de vida. Pero concentrándome en lo que podía controlar cada día me mantuvo cuerdo, como ser el mejor padre que posiblemente podría ser. Cada otro momento lo pasé rehabilitándome, haciendo acupuntura y entrenando.

«Hace unos meses descubrí el dispositivo Neubie, una máquina de estimulación eléctrica que funciona con corriente continua similar al sistema nervioso humano. La máquina tiene muchas aplicaciones fantásticas, pero se especializa en ayudar a quienes tienen lesiones neurológicas postoperatorias.

«En un mes de usar el Neubie, recuperé plenamente el rango de movimiento en mi hombro. Mis nervios están nuevamente en línea y disparando con suficiente potencia como para volver a poner a los dinosaurios en sus jaulas.

«Agradezco el apoyo de mis amigos y fanáticos durante el último año y al dispositivo Neubie y a mi entrenador y a mi entrenador de dieta por no solo devolverme la calidad de vida, sino también por acercarme a mi objetivo final: volver al ring.

«El ring de lucha libre ha sido como un oasis en el desierto para mí en estos últimos 12 meses. Sé que si sigo caminando eventualmente llegaré allí, pero no sé si desaparecerá cuando llegue, como un espejismo. Estoy tan sediento, todo lo que quiero hacer es llegar al oasis y beber para saciar mi sed, pero debo tener cuidado de no tropezar en la arena o desmayarme por el calor. Supongo que por eso está llevando tanto tiempo, paciencia y perseverancia.

«La buena noticia es que ahora puedo ver el oasis, definitivamente no es un espejismo.»