Colby Covington disputará a Leon Edwards el título del peso welter de la UFC en la pelea estelar del UFC 296, que se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada). Se trata de un enfrentamiento intrigante en el que los pronosticadores dan a Edwards como pequeño favorito en las apuestas.

Sin embargo, Colby Covington ha insistido en que acabará con Leon Edwards y no cree que el británico suponga ningún reto para él.

«El mayor reto es si va a aparecer o no. El tipo está aquí fuera empapándose en el banquillo, jugando f*****g un poco Karen por ahí, ah sentir y para mí, dame simpatía, dame un año. Déjame esperar un año o dos para luchar de nuevo. Lo único que me tiene que preocupar es si va a aparecer o no«, dijo Colby Covington a Submission Radio.

«No importa qué chicos, el 16 de diciembre seré coronado campeón indiscutible del mundo. Si es él o el siguiente en la fila, no me importa. Estoy aquí para hacer el mayor y mejor negocio para la UFC, la compañía que tanto amo, la compañía en la que quiero estar el resto de mi vida«, continuó Covington.

Aunque a Colby Covington le preocupa que Leon Edwards no se presente, el británico no se ha retirado de una pelea desde diciembre de 2020, cuando dio positivo por COVID-19. Por lo tanto, Edwards ha sido bueno en llegar al Octágono cuando está reservado para una pelea, por lo que la esperanza de muchos fanáticos es que la pelea llegue a buen término.

Colby Covington, por su parte, no ha peleado desde marzo de 2022, cuando venció a Jorge Masvidal por decisión. Desde entonces, «Caos» no ha sido contratado para otra pelea, ya que estaba esperando una oportunidad por el título, que obtendrá en diciembre.