2023 arrancó potente con la noticia de que Vince McMahon, cual luchador, había decidido salir del “retiro” para recuperar las riendas de WWE, tras su forzosa jubilación el pasado verano como consecuencia de aquellas acusaciones de acoso sexual, violación y pagos no registrados destapadas por el Wall Street Journal.

Pero afortunadamente para la empresa y para el producto final visto en televisión, parece que Vince McMahon sólo volvió a su oficina en pos de ejercer de cara más visible durante el proceso de venta de su empresa; que según Nick Khan, debería cerrarse antes del verano.

La semana pasada, ese rumor de una vuelta de Vincent Kennedy McMahon al timó creativo cobró fuerza, pues este fue visto tras bambalinas del último Raw. Falsa alarma: se dice que el veterano promotor sólo hizo una visita amistosa para reunirse con su buen amigo John Cena.

En SUPERLUCHAS ya hemos recogido algún extracto de la reciente entrevista concedida por The Undertaker a Ariel Helwani. Y es que esta toca numerosos temas, incluyendo, claro está, el estatus actual de Vince McMahon dentro de WWE.

“The Phenom” se prestó pues a recordar su reacción ante la noticia del “retiro” de quien fuera su jefe durante tres décadas. Y su relato no tiene desperdicio.

«Me llamó el día antes de que lo anunciara [su “retiro”] y discutimos, porque pensé que me estaba tomando el pelo. Le dije: ‘De ninguna manera, de ninguna manera vas a alejarte’. Acabamos discutiendo un poco. Finalmente dije: ‘Bien, vale’. Al día siguiente, Vince renunció, pero sabía que no se alejaría.

«Incluso en este rol, creo que va a ser un desafío para él. A ver, es su bebé, tío, es quien creó todo esto. Sé que quiere asegurarse que esos acuerdos televisivos y todo se hace bien, y ahora mismo es su única motivación, pero es Vince McMahon. No sé, veremos hacia dónde va esto. Una WWE sin Vince es difícil de imaginar.

«Me costaría imaginar que no hubiera algún tipo de contingencia que le dé algún tipo de control. Incluso si la compañía se vende, cosa que no sé si ocurrirá, no me imagino a alguien entrando, comprando la compañía y dirigiéndola de la misma manera, con ese dedicación al detalle como se maneja ahora mismo».