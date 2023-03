Konnan critica el empuje de WWE a Johnny Gargano

Johnny Gargano ha estado teniendo mucha presencia en WWE desde que hiciera su retorno y desde que comenzó 2023 le ha estado yendo realmente bien: ganó sus tres luchas en Raw ante Baron Corbin, Otis y Finn Bálor, y luchó por el Campeonato de Estados Unidos en Elimination Chamber. Esto debemos tomarlo con pinzas ya que en realidad el que fuera la cara de NXT no está en una rivalidad concreta en estos momentos así como tampoco tenía ninguna oportunidad de ganar el título y su victoria ante ‘The Prince’ fue con ayuda.

> Konnan y el empuje a Johnny Gargano

Aún así, puede decirse que ‘Johnny Wrestling’ está siendo empujado, no con demasiada fuerza, pero sin duda está en una posición mucho mejor que muchas Superestrellas. Dicho esto, vamos ahora con lo que piensa Konnan de la situación actual del luchador. Hablando recientemente en su Keepin’ It 100 indicaba que no tiene sentido que la compañía esté impulsando a Gargano viendo que la reacción de los fans no van acordes a ello. Considera que el push es excesivo. No cabe duda de que no genera lo mismo en Raw que en NXT.

“Hermano, no intento ser un hater, solo digo y dime si hay alguien más sobre empujado que Gargano. ¿Ha hecho algún trabajo? Hermano, él no está over. Escucha a la multitud”.

Veremos qué sucede a continuación con Johnny Gargano y si tiene un combate en WrestleMania 39.

In @FinnBalor’s hard-fought match against @JohnnyGargano, @EdgeRatedR uses his theme music as a distraction to help Johnny Wrestling beat his adversary. #WWERaw pic.twitter.com/mS8VOcYWSW — WWE (@WWE) March 9, 2023

¿Estás de acuerdo con Konnan sobre el empuje a Johnny Gargano en la WWE?