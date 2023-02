Vince McMahon y el “invent journalism”

Como inicio, parece que todos dentro de WWE se pusieron en guardia tras conocer el regreso de Vince McMahon, con informaciones un tanto contradictorias casi consecutivas.

Si Dave Meltzer previó a mediados de enero que sólo era cuestión de tiempo para que Vince McMahon tomara de nuevo el control creativo de WWE, según la percepción interna de muchos empleados, apenas una semana después expuso que no, que el veterano promotor sólo estaba involucrado en el proceso de venta de su imperio, tras asegurar Nick Khan tal escenario bajo entrevista.

Ayer, el fantasma de un Vince McMahon al mando de Raw y SmackDown resurgió, cuando Sean Ross Sapp de Fightful publicó lo siguiente. Sin demasiado convencimiento, pero invitándonos a suscribirnos a su Patreon para conocer próximas actualizaciones.

«Esta semana, un luchador de WWE se acercó a mí y me dijo que creía que Vince McMahon había vuelto a estar en la dirección creativa de la empresa. No pude confirmarlo, en lo absoluto, pero pronto estaré discutiendo la información que me dieron”. «Y para que conste: No creo que su regreso vaya más allá de lo que ya informamos anteriormente. ¡Pero eso es lo que yo opino!»

Actualizaciones que llegaron pronto.

«Fuentes dentro de WWE que estarían en condiciones de saberlo, le han dicho a Fightful Select que estos temores son infundados. No pudimos obtener ninguna confirmación acerca de que estos temores de los luchadores sean ciertos, como se indicó en la publicación original. «Triple H ha estado abierto a que Vince McMahon aporte a nivel creativo, pero se ha mantenido firme con los luchadores de que Triple H tiene la última palabra a nivel creativo».

► Todo por mi Patreon

Sean Ross Sapp, en un tuit tras AEW Dynamite, señaló estar agotado por un día “frustrante”, mostrando su disgusto por la noticia que finalmente no fue noticia. Y, se entiende, numerosos aficionados lo acusaron de lanzar una información sin verificar sólo en pos de atraer miradas hacia su Patreon. Pero cabe preguntarse si realmente dicha información provenía de una fuente.

Y sin fuentes dentro de WWE, un servidor podría publicar mañana vía SUPERLUCHAS algo similar.

«Cierta Superestrella me ha revelado que cierta persona que trabaja en las altas esferas de la empresa le ha revelado que cree que WWE se venderá a Mohamed bin Salmán».

Un paradigma de “invent journalism” (periodismo de inventiva) en toda regla, donde el autor se cura en salud, pues no concreta el nombre de esa primera fuente ni de la segunda que ha alimentado el relato de la anterior. Ergo, se evitan así potenciales desmentidos. Igualmente, se apoya en las creencias, sin asegurar los hechos. Otra manera de cubrirse las espaldas en caso de que finalmente fuese otro el comprador de WWE.

Fightful y otros medios basan buena parte de sus ingresos en Patreon, teniendo que mantener una cuota de “exclusivas” para justificar una suscripción. Básicamente, portales de noticias. Cosa que no ocurre con SUPERLUCHAS o F4WOnline, páginas que son algo más que meros portales de noticias y donde el análisis tiene mucha cabida. Un estilo que dignifica y concede mayor seriedad al periodismo luchístico, si me permiten la licencia. Porque el periodismo no es únicamente reportar noticias.