Nick Khan: “WWE podría venderse en tres meses”

“En este proceso, él está allí para supervisarlo, es su participación mayoritaria, yo estoy involucrado, Triple H está involucrado, la junta obviamente está involucrada. Vamos a ver cómo se desarrolla. No debería ser un proceso largo“. No hace mucho, dentro de un comentario más extenso hablando de varias cuestiones relacionadas, Nick Khan adelantaba que la venta de la WWE no debería alargarse demasiado. Tirando del mismo hilo, más recientemente, en CNBC, concretaba un poco más:

► Nick Khan y la venta de la WWE

Rápido. Creo que va a ser un proceso rápido. Tal vez tres meses“.

El CEO también habla de si Vince McMahon se haría a un lado con los nuevos dueños:

“Tienes razón, es muy difícil quitarle el control y ha construido un imperio que ciertamente ha sido bueno para mí y para todos. Vince ha declarado a la junta, a mí y a otros gerentes que está 100% abierto a una transacción en la que no está incluido en el avance de la empresa. Realmente creo que está buscando el mejor valor para los accionistas. Ten en cuenta que también es un gran accionista. Tiene 77 años y creo que está listo para echar un vistazo al panorama”.

Tendremos que seguir esperando a ver qué más novedades tenemos próximamente sobre la venta de la WWE pero es interesante apuntar que no es la primera vez que se señala que podría suceder en los próximos meses, por sorprendente que pueda parecer ya que teórixamente es un proceso que debería llevar mucho más tiempo. Aunque, a la vez, también nos enteramos hace mucho de que los mismos Nick Khan y Vince McMahon comenzaron a planear hace años vender la compañía.

¿Qué te parecen las palabras de Nick Khan sobre la venta de la WWE?