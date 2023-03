Undertaker: “El sombrero y el abrigo no volverán”

“Absolutamente. Si fuera físicamente capaz de hacerlo, estaría allí ahora mismo. […] Sin dudarlo en absoluto, si sintiera que puedo ir y cumplir, y ofrecer la actuación que la gente espera cuando ven mi nombre en la cartelera, lo haría, pero sé que no puedo“. Así hablaba The Undertaker de volver a los encordados unas semanas atrás. Pero ya está todo dicho y hecho en ese sentido para el miembro del Salón de la Fama. Hará apariciones, seguro, pero los combates son cosa del pasado.

> The Undertaker, sin sombrero ni abrigo

Todavía no está claro cuando aparecerá de nuevo en la WWE pero ahora nos vamos hasta la última vez que lo hizo, que fue durante el 30 aniversario de Monday Night Raw. LA Knight estaba en el ring y sonó la famosa campana del Enterrador, sin embargo, no apareció él sino el American Bad Ass. Mientras hablaba recientemente con Ariel Helwani, el Undertaker daba a conocer que los involucrados en el segmento esperaban que saliera con su personaje más reconocido pero que él tenía una idea distinta.

“Tenían una visión diferente. Ni siquiera sabían que no iba a tener el sombrero y el abrigo. Pensaron totalmente que saldría [como] el viejo Undertaker. Yo estaba como, no. Esa parte de mí, esa narrativa, ¿verdad? Cuando levanté la cortina, y cuando la levanté y tiré hacia atrás, eso desapareció. Ya no está. No traeré el sombrero y el abrigo de vuelta, no“.

¿Qué opinas de las palabras del Undertaker?