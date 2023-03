Sabemos por boca del propio The Undertaker que Roman Reigns, a su juicio, debió ser quien pusiera fin al denominado “Streak” que durante dos décadas supuso uno de los grandes alicientes de WrestleMania (y de WWE).

Pero antes de Brock Lesnar y su sonada ruptura de esa racha en WrestleMania XXX, sabemos que dos gladiadores estuvieron cerca de protagonizar tal honor: Mark Henry y Edge.

“The World’s Strongest Man” confesó haber sido candidato en WrestleMania 22, donde tuvo un combate de ataúd con The Undertaker.

«Estuvo cerca . Y hubo una conversación acerca de que yo sería quien rompiera la racha . Y si me hubieran preguntado, hubiera dicho ¡demonios no!. No quiero cargar con ese peso» .

Mientras, “The Rated-R Superstar” también consideró en su momento, WrestleMania 24, que poner fin a tamaño símbolo resultaba innecesario para su carrera, según dijo bajo entrevista con ESPN dos años atrás.

«En la antesala, me lo propusieron. ¿Qué te parece terminar con la racha? Y dije que no, no creo que yo debiera poner fin a la racha en ningún momento, yo no lo necesitaba, y creo que eso debería haber sido en su último WrestleMania […]»