La racha del Undertaker en WrestleMania finalizó el 6 de abril de 2014 en la edición 30 del magno evento de WWE. No había un solo aficionado en el mundo que no pensara que El Enterrador iba a retirarse invicto en su escenario favorito. Sin embargo, Brock Lesnar sorprendió a todos cuando lo venció en aquella ocasión que quedará para siempre guardara en la memoria del Universo WWE como uno de los más grandes momentos de todos los tiempos. "La Bestia Encarnada" amplió su leyenda consiguiendo un triunfo que las más grandes Superestrellas de la historia no pudieron lograr.

► La racha del Undertaker en WrestleMania

Un triunfo que en realidad no necesitaba, afirma ahora, seis años después del combate, el propio Taker. Anteriormente se ha hablado de otras ideas que pasaron por la mente del propio luchador, la empresa o sus oponentes para que fuera otro quien tuviera ese honor. En esta ocasión, es él quien hace las siguientes declaraciones acerca de estas cuestiones en una reciente entrevista que concedió unas horas atrás al medio CBS Sports:

"Obviamente, en la mentalidad de Vince [McMahon], si no hubiera sido Brock, ¿quién habría sido? Mi mayor preocupación era asegurarme de que Vince estaba seguro de lo que estábamos haciendo y que era lo que quería hacer. No sentí que Brock lo necesitara. Brock ya era una gran estrella, y no iba a ayudarlo de ninguna forma.