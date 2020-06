El año pasado, Erick Rowan fue programado como estrella hacia finales del año pasado, atacando a Roman Reigns en SmackDown y luego pasando a Raw, en donde empezó a andar por allí con una caja misteriosa parecida al crustáceo cascarudo y la gente se asustaba mucho cuando el de la barba roja les dejaba dar un vistazo. Pero luego, se reveló que era una araña (mecánica) la que estaba allí. Y a los pocos días se reportó que Vince McMahon dio al orden de acabar con la historia abruptamente.

► La araña de Erick Rowan se quedó sin veneno

En una reciente entrevista con Lewis Nicholls, el ahora Erick Redbeard reveló que la idea fue mala y que si fuera por él, hubiera usado otra cosa. Pero dijo que lo hizo porque al menos eso lo ponía en televisión.

"Siempre estaba pensando una manera de estar en televisión, así que realmente no podía estar molesto por la historia. Tenía la cosa esta de la jaula, que fuera lo que fuese, pero me mantuvo en la televisión. Bueno o malo, me mantuvo en pie. Eso es lo que siempre le digo a la gente: te den algo bueno o malo, intenta siempre hacer lo mejor que puedas con lo que te den. A veces, puedes sacar provecho de ello, pero otras veces, los guiones son los guiones. No sé qué pasó.

"Puse muchas cosas allí dentro, solamente en caso de que alguien del público se asomara. Nadie me dijo que lo hiciera, pero puse cosas allí por si acaso. Nunca sabes si algo puede salir mal y la caja sale volando y se abre. Una vez, hice un animal de peluche. Cosas estúpidas, simplemente para que si alguien miraba, viera una forma allí. Realmente no sabía qué era lo que iba a estar allí hasta el día que se reveló. Si hubiera sido decisión mía, claro que hubiera puesto algo más que una simple araña".