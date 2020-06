Edge contra Randy Orton en Backlash 2020 puede ser un combate realmente interesante. Quizá no a la altura del "mejor de todos los tiempos", como WWE lo está promoviendo, pero sin duda pueden ponérsele muchos otros adjetivos. Y si a uno de las dos leyendas, sin desmerecer al 13 veces Campeón Mundial, quieren ver los fanáticos es al miembro del Salón de la Fama. Porque nadie se ha recuperado todavía de sus nueve años fuera de acción, de aquella lesión que durante casi una década lo retiró "para siempre". Sus combates serán contados y todos quieren disfrutar de cada uno de ellos.

Y recientemente el canadiense concedión una entrevista a ESPN en la que centró sus declaraciones precisamente en cómo la empresa promueve su próxima lucha.

"Es decir, para mí, no hay un mejor combate de siempre. Y eso me quita la presión de encima de forma inmediata. Cuando supe de la promoción me dio la risa porque no me lo tomé en serio . Entonces me di cuenta de lo rápido que estaba yendo todo. Pienso que cuando piensas en hacer lo más grande por adelantado te estás preparando para el fracaso . Y no me gusta pensar de esa manera. Pienso totalmente lo contrario. No puedo controlar lo que piensa la gente, me centro en estar orgulloso del trabajo que hago .

" No existe la mejor lucha de todos los tiempos . Nadie puede decir cual es. Del mismo modo que nadie puede decir cual es la mejor canción, película, pintura o banda de música de todos los tiempos. Es imposible, porque no hay un consenso general. Puede haber grandes combates, pero el mejor será diferente para todos. Vince McMahon es un promotor y está promoviendo, pero está exagerando .

"Hablar de tener el mejor combate de siempre después de nueve años y medio sin luchar me pone mucha presión. No lo puedo ver de esa manera. Solo tengo que entender que se trata de promover, de crear hype. Siempre intento tener mi mejor combate. No pienso en que sea un concurso contra Steamboat vs. Savage o Michaels vs Undertaker. Se trata de luchar contra mí mismo y estoy muy contento de estar en el lugar donde estoy. Se suponía que esto no debía estar ocurriendo.

"Solo tengo que salir y hacer lo mío de la manera que quiero hacerlo. Quiero contar una historia, sin la necesidad de tener sillas o mesas. No va a ser un baile con muchas vueltas; nunca trabaje de esa manera y esta ocasión no será diferente. Quiero que en mis luchas se vea a dos hombres intentando vencerse en lugar de dos hombres trabajando juntos para hacer una coreografía loca. He estado en esos combates, no me malinterpreten, pero no es lo que quiero hacer ahora".