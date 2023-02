The Undertaker recuerda cuando sufrió una conmoción cerebral y se rompió la nariz con el trasero de Rey Mysterio durante una lucha en la WWE durante una reciente aparición en Hawk & Wolf. Ambos compartieron el encordado en 33 ocasiones de 2003 a 2010.

> Undertaker vs. Mysterio: conmoción y nariz rota

“Rey Mysterio, un chico diminuto, un chico encantador, terminó saltando desde la cuerda superior y se suponía que su trasero me golpearía en el pecho, pero me golpeó justo en la cara. Era un trasero huesudo. Un culo huesudo, justo en el puente de mi nariz. Aterriza, tengo todo su peso sobre mi cabeza, golpeé la colchoneta y me volvió. Me rompí la nariz y tuve una conmoción cerebral. Es difícil que te lastime un ano. Mi nariz estaba rota, me arreglé la nariz allí mismo, simplemente me apreté la nariz. El segundo, hasta el día de hoy y probablemente han pasado 15 años, todavía tengo visión doble“.

El Enterrador también rememora cuando sufrió una lesión orbital luchando contra Mabel, la cual podría haber sido mucho peor de haber recibido un golpe fuerte antes de que le diagnosticaran el daño.

“El médico dice: ‘Ha perdido alrededor del 50 por ciento de su suelo orbital’. ‘¿Disculpe?’. Tienes que ir a casa y buscar un oftalmólogo y un cirujano. Ahora que lo descubro, terminé perdiendo el 90 % de mi piso orbital. Mi nervio óptico se está asentando en un hueso dentado. Si me golpearan en el lado derecho de la cabeza nuevamente, es muy probable que hubiera perdido mi ojo. Tomó a dos cirujanos, entraron, sacaron todos los fragmentos de hueso y pusieron uno falso”.