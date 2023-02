Este es el menú que presentará AEW Dark (21/02/23)

Esta noche de 21 de febrero de 2023 All Elite Wrestling va a presentar un nuevo episodio de AEW Dark, que los fans pueden ver gratuitamente en el canal de YouTube de la compañía, y ya conocemos todos los enfrentamientos que formarán parte de su cartel. Tanto este como Dark: Elevation son programas basados únicamente en luchas que sirven, en especial, para que los luchadores y luchadoras que no tienen hueco en Dynamite o Rampage puedan demostrar lo que valen para un día saltar a los dos shows más importantes.

> AEW Dark (21/02/23)

Aunque este no es el caso de todos los participantes pues también luchan quienes no solo aparecen regularmente los miércoles y los viernes en televisión sino también quienes son nombres importantes de la lucha libre profesional alrededor del mundo. Por la falta de narrativa en cuanto a historias y rivalidades no son programas tan interesantes pero en cuanto a puros encordados son una delicia para cualquier fanático. Veremos qué combates se emiten esta noche en AEW Dark:

Emi Sakura vs. Billie Starkz

Preston Vance vs. Blanco Loco

Iron Savages (Bronson & Boulder) vs. Chris Sandson & Terry Kid

Tony Deppen vs. Caleb Konley

Jora Johl & Rohit Raju vs. Dale Springs & Bryce Cannon

Julia Hart vs. Devlyn Macabre

Dak Draper vs. Brady Booker

The Wingmen (Ryan Nemeth, Peter Avalon, & Cezar Bononi) vs. Jay Marte, Jarett Diaz, & Rich Adonis

Jeff Jarrett & Satnam Singh vs. The Boys (Brandon & Brent)

The WorkHorsemen (Anthony Henry & JD Drake) vs. Oliver Sawyer & Jay Malachi

The Renegades (Charlette & Robyn Renegade) vs. Lizzy & Peyton Blair

Matt Sydal vs. Slim J

Trent Beretta vs. Tony Nese