Carente de un debut notable, y sin combates sustanciosos, más allá de los que sirvieron a ciertos talentos como impulso de cara a compromisos en el próximo AEW Dynamite, Dark: Elevation tuvo en el regreso de los Lucha Brothers su “highlight”.

No veíamos a los ex Campeones Mundiales de Tríos AEW por este producto precisamente desde que perdieron dicho oro ante The Elite en el episodio de Dynamite del pasado 11 de enero. Penta el Zero M y Rey Fénix formarán parte mañana de una batalla campal por equipos, y si salen victoriosos, tendrán hueco en Revolution con la oportunidad de recuperar el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

► Resultados AEW Dark – Lucha Brothers quieren revolución

1 – Juice Robinson derrotó a Fuego Del Sol

2 – Athena derrotó a Evelyn Carter en un combate “title eliminator”

Evelyn Carter hizo su debut aquí en AEW.

3 – The Firm (Big Bill y Lee Moriarty) (con Stokely Hathaway) derrotaron a Zack Zilla y Warren Johnson

4 – Emi Sakura, Nyla Rose y Marina Shafir (con Vickie Guerrero) derrotaron a Madison Rayne, Leva Bates y Willow Nightingale (con Skye Blue)

5 – Powerhouse Hobbs derrotó a Sal Muscat

6 – The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) y Best Friends (Chuck Taylor y Trent Beretta) derrotaron a The Firm (Ethan Page, Matt Hardy e Isiah Kassidy) y The Butcher & The Blade (con Stokely Hathaway)

7 – The Lucha Brothers (con Alex Abrahantes) derrotaron a Tony Nese y Ari Daivari (con Mark Sterling)