The Undertaker cree que sus historias en WWE serían más complicadas en la actualidad debido a las redes sociales, según explica en Hot Boxin with Mike Tyson. Y ciertamente podría ser así puesto que uno de los muchos motivos por los que triunfó como lo hizo es por mantener su personaje fuera de las pantallas, lo cual era notablemente más sencillo sin teléfonos inteligentes, Twitter y demás. Siempre existe la duda de si es así en realidad pero alguien en la actualidad que sabría hacer lo mismo, salvando las distancias, y que también tiene muchísimo éxito, es MJF.

► The Undertaker, pasado y presente

“Para mí, sí. Solo nuestra base de fanáticos en general, ahora están más preocupados por lo que sucede detrás de escena, no tanto por lo que sucede en el ring. Quieren la suciedad. Es como cualquier otra cosa en nuestra sociedad y es todo impulsado por las redes sociales. Todo el mundo expone su vida. Es difícil para mí, ver todo, ‘eres este tipo en la televisión y luego entras en las redes sociales y eres alguien completamente diferente’. Para mí, es una gran desconexión. Es lo que es y ahí es donde estamos. No necesariamente me gusta, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Así son las cosas. Hace las cosas más difíciles. Realmente hace las cosas más difíciles sobre tener buenas historias y a las personas involucradas. Los muchachos regalan todo”.

¿Estás de acuerdo con The Undertaker?