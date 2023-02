Hoy día, WWE está sacrificando a buena parte de su elenco varonil por impulsar el aura de Roman Reigns, quien por fin es ya la cara de la empresa que ansiaba Vince McMahon (y suponemos que Triple H). Algo no inusual, pues una década atrás, WWE hacía básicamente lo mismo con Brock Lesnar.

Hasta el punto de que pusieron fin a la mayor atracción de WrestleMania, la famosa racha (streak) de The Undertaker, para elevar el estatus de Lesnar, cuya vuelta a la compañía aún era reciente. Probablemente la decisión creativa más controversial de la historia reciente de WWE, que, sin embargo, con la perspectiva que dan los años, ya puede consensuarse resultó errónea.

Y no lo determina así la comunidad luchística de internet, sino el propio The Undertaker. Bajo entrevista en noviembre de 2021, “The Phenom” expuso lo siguiente.

«No sé si Brock era el tipo adecuado . Me gusta Brock, Brock y yo somos amigos. No sé si Brock necesitaba esa victoria. Brock era una auténtica superestrella en ese momento. Entonces, no sé si lo necesitaba. Roman [Reigns], definitivamente, hubiera sido la decisión correcta . Ojalá hubiera sido el primero. Ojalá pudiera haberlo revertido , ¿sabes lo que estoy diciendo? Si Roman hubiera podido hacerlo, creo que habría aumentado el valor».

Y siempre habrá alguna persona que considere adecuado aquel movimiento por parte de WWE, que pronto cumplirá nueve años. Caso de Matt Hardy, quien ante los micrófonos de la más reciente edición de su podcast ‘The Extreme Life of Matt Hardy’, expone sus motivos.

The reaction to @BrockLesnar breaking The Undertaker’s winning streak (21-0) at #WrestleMania30 😱 pic.twitter.com/nYGYTeZAQo