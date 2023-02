The Undertaker: “Si sintiera que puedo volver…”

¿Quién no querría que The Undertaker volviera a luchar en la WWE? Él mismo es el primero de la lista. Lamentablemente, sabe que ya no puede hacerlo. De ello estuvo hablando El Enterrador en una reciente entrevista con Hawk vs. Wolf. No para dar ilusión a sus fanáticos en lo relativo a un posible retorno a los encordados sino más bien para aclarar que si bien él sigue deseando hacerlo es consciente de que ya no tiene las capacidades. La verdad es que luchadores como Taker no deberían cumplir años.

► The Undertaker volvería, si pudiera

“Absolutamente. Si fuera físicamente capaz de hacerlo, estaría allí ahora mismo. Hay una gran cantidad de nuestra base de fanáticos que dirán que estás en una curva. Ellos entienden que te estás haciendo mayor, que tienes muchas millas encima, pero solo quieren que estés ahí. Entonces hay uno dentro de esa base de fans: ‘Ah hombre, es viejo, no debería estar ahí afuera, no debería estar haciendo esto’. Sin dudarlo en absoluto, si sintiera que puedo ir y cumplir, y ofrecer la actuación que la gente espera cuando ven mi nombre en la cartelera, lo haría, pero sé que no puedo“.

El miembro de Salón de la Fama también habla de cómo ha sido la transición:

“Ha sido una transición horrible. No sé si alguna vez encontraré una pasión como la que tuve por estar realmente en el ring. Estoy haciendo el show de un solo hombre, y lo disfruto y es algo nuevo para mí, así que puedo volcarme en eso nuevamente, pero no sé si alguna vez tendré esa pasión que me dio la lucha libre. Veo el producto y pienso, ‘maldición, lo habría hecho de manera diferente’“.

